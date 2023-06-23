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«Лаборатория Касперского» может установить свою защиту на автомобилях Proton ЭКС

Российская IT-компания ищет партнеров для выхода на рынок Малайзии
Анастасия Курашева
PROTON

«Лаборатория Касперского» планирует вывести на рынок Малайзии решения на базе KasperskyOS. В частности, компания ведет переговоры с крупнейшим малайзийским производителем автомобилей – Proton о внедрении решения для защиты от удаленных атак и взлома. Об этом «Ведомостям» рассказал директор по развитию бизнеса KasperskyOS Андрей Суворов.

В Малайзии у «Лаборатории Касперского» уже зарегистрирована компания Kaspersky Lab SEA Sdn. Bhd, информация об этом содержится в торговом реестре страны. О том, что российская компания ищет партнеров на рынке Малайзии, знает и источник «Ведомостей» в компании на рынке кибербезопасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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