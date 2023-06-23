«Лаборатория Касперского» может установить свою защиту на автомобилях Proton ЭКС

В Малайзии у «Лаборатории Касперского» уже зарегистрирована компания Kaspersky Lab SEA Sdn. Bhd, информация об этом содержится в торговом реестре страны. О том, что российская компания ищет партнеров на рынке Малайзии, знает и источник «Ведомостей» в компании на рынке кибербезопасности.