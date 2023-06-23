«Лаборатория Касперского» может установить свою защиту на автомобилях Proton ЭКС

«Лаборатория Касперского» может установить свою защиту на автомобилях Proton ЭКСРоссийская IT-компания ищет партнеров для выхода на рынок Малайзии
«Лаборатория Касперского» планирует вывести на рынок Малайзии решения на базе KasperskyOS. В частности, компания ведет переговоры с крупнейшим малайзийским производителем автомобилей – Proton о внедрении решения для защиты от удаленных атак и взлома. Об этом «Ведомостям» рассказал директор по развитию бизнеса KasperskyOS Андрей Суворов.
В Малайзии у «Лаборатории Касперского» уже зарегистрирована компания Kaspersky Lab SEA Sdn. Bhd, информация об этом содержится в торговом реестре страны. О том, что российская компания ищет партнеров на рынке Малайзии, знает и источник «Ведомостей» в компании на рынке кибербезопасности.
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