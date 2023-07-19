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Крупные телекомоператоры ДНР и ЛНР начали устанавливать СОРМ

Мелким провайдерам купить такое оборудование не под силу
Анна Устинова
Андрей Гордеев / Ведомости

Крупные операторы связи в ДНР и ЛНР начали установку СОРМ в соответствии с требованиями российского законодательства. Об этом рассказал «Ведомостям» гендиректор консалтинговой компании «Ордерком» Дмитрий Галушко. Эту информацию подтвердили экс-министр связи ДНР Виктор Яценко и два собеседника в телекомпровайдерах ЛНР и ДНР. По их словам, российское оборудование для СОРМ уже начали тестировать «Миранда-медиа» и «Лугаком».

Представитель «Миранда-медиа» воздержался от комментариев. «Ведомости» направили запрос в «Углетелеком», «Лугаком», минсвязи ДНР, минсвязи ЛНР и Минцифры России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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