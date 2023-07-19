Крупные телекомоператоры ДНР и ЛНР начали устанавливать СОРМ

Крупные операторы связи в ДНР и ЛНР начали установку СОРМ в соответствии с требованиями российского законодательства. Об этом рассказал «Ведомостям» гендиректор консалтинговой компании «Ордерком» Дмитрий Галушко. Эту информацию подтвердили экс-министр связи ДНР Виктор Яценко и два собеседника в телекомпровайдерах ЛНР и ДНР. По их словам, российское оборудование для СОРМ уже начали тестировать «Миранда-медиа» и «Лугаком».