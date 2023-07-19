Крупные телекомоператоры ДНР и ЛНР начали устанавливать СОРМ

Крупные телекомоператоры ДНР и ЛНР начали устанавливать СОРММелким провайдерам купить такое оборудование не под силу
Крупные операторы связи в ДНР и ЛНР начали установку СОРМ в соответствии с требованиями российского законодательства. Об этом рассказал «Ведомостям» гендиректор консалтинговой компании «Ордерком» Дмитрий Галушко. Эту информацию подтвердили экс-министр связи ДНР Виктор Яценко и два собеседника в телекомпровайдерах ЛНР и ДНР. По их словам, российское оборудование для СОРМ уже начали тестировать «Миранда-медиа» и «Лугаком».
Представитель «Миранда-медиа» воздержался от комментариев. «Ведомости» направили запрос в «Углетелеком», «Лугаком», минсвязи ДНР, минсвязи ЛНР и Минцифры России.
Вы видите 14% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам