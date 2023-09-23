Каждое четвертое письмо из рассылок в России уходит на Gmail

Основным иностранным почтовым доменом является gmail.com — на такие почтовые адресы уходило 24,06% писем, подсчитали аналитики сервиса. Также россияне регистрируют почтовые ящики на иностранных доменах icloud.com и hotmail.com, однако на них приходится менее 1% рассылок. При этом 61,4% писем из рассылок отправлялись на российские почтовые сервисы, в частности, 38,93% — на mail.ru и 12,6% — на yandex.ru. Еще около 10% приходится на сервисы bk.ru, list.ru, inbox.ru, rambler.ru и ya.ru. Оставшиеся 13,55% писем направлялись на корпоративную почту, подсчитали в Unisender.