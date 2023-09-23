Каждое четвертое письмо из рассылок в России уходит на Gmail

Каждое четвертое письмо из рассылок в России уходит на GmailНо больше половины пользователей при регистрации указывают почту «Яндекс» и mail.ru
Каждый четвертый подписчик email-рассылок (25,32%) в России использует электронную почту с зарубежным почтовым доменом. К такому выводу пришли аналитики российского сервиса email-рассылок Unisender, которые провели анализ данных 1,5 млрд писем, отправленных через сервисы компании за 2020–2023 гг. Соответствующее исследование есть в распоряжении «Ведомостей».
Основным иностранным почтовым доменом является gmail.com — на такие почтовые адресы уходило 24,06% писем, подсчитали аналитики сервиса. Также россияне регистрируют почтовые ящики на иностранных доменах icloud.com и hotmail.com, однако на них приходится менее 1% рассылок. При этом 61,4% писем из рассылок отправлялись на российские почтовые сервисы, в частности, 38,93% — на mail.ru и 12,6% — на yandex.ru. Еще около 10% приходится на сервисы bk.ru, list.ru, inbox.ru, rambler.ru и ya.ru. Оставшиеся 13,55% писем направлялись на корпоративную почту, подсчитали в Unisender.
Также в результате исследования Unisender выяснили, что две трети email-адресов (68,45%) находятся в зоне .ru, а оставшаяся часть пользователей (31,55%) в других доменных зонах com, net, by, de и т.д.
31 июля президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий регистрацию на российских сайтах с использованием иностранных электронных почтовых сервисов. С 1 декабря россияне смогут регистрироваться на таких ресурсах лишь по номеру телефона российского оператора связи, через портал «Госуслуг» или Единую биометрическую систему (ЕБС), а также с помощью информсистем, владельцем которой является гражданин РФ или российское юрлицо.
Ранее глава думского комитета Александр Хинштейн пояснял «Ведомостям», что речь идет о российских сервисах, например «ВКонтакте», или же почте на российских сервисах, например mail.ru.
Российские почтовые сервисы существуют достаточно давно, и изначально россияне регистрировали почтовые адреса на том же mail.ru или «Яндексе», говорит директор РАЭК Сергей Гребенников. Почта на gmail.com, в свою очередь, использовалась, в основном, для оформления иностранных подписок.
В 2022 г., когда зарубежные сервисы массово стали отключать российских пользователей, многие из них начали регистрировать почтовые ящики на отечественных доменах, не дожидаясь блокировки иностранной почты и потери данных, рассуждает. Особенно это касается корпоративных пользователей, отметил он. Этим можно объяснить высокую долю российских почтовых ящиков в базах рассылок, полагает эксперт.
В то же время, часть пользователей в качестве основной почты продолжают использовать Gmail, а для спам-рассылок создают вторую почту с российским доменом, но их доля несущественна, считает директор по аналитике АНО «Цифровая экономика» Карен Казарян.