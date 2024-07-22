Минпромторг стандартизирует летные требования к дронам до конца 2026 года

Минпромторг стандартизирует летные требования к дронам до конца 2026 годаВ них придется учесть как разнообразие технологий БАС, так и требования к полетам пилотируемой авиации
Минпромторг озадачился разработкой требований безопасности для полетов беспилотных авиационных систем (БАС). Ведомство 11 июля разместило такую закупку на сумму 348 млн руб.
Исполнителю предстоит прописать унифицированные требования к комплектующим беспилотников. Он должен разработать проекты технических заданий на опытно-конструкторские работы по созданию наземного и бортового оборудования навигации и посадки при полетах БАС в разных условиях эксплуатации. Заявки принимаются до 29 июля 2024 г. Выполнить работу победитель конкурса должен с даты заключения государственного контракта до 30 ноября 2026 г.
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