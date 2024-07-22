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Минпромторг стандартизирует летные требования к дронам до конца 2026 года

В них придется учесть как разнообразие технологий БАС, так и требования к полетам пилотируемой авиации
Анна Устинова
Сейчас полеты беспилотников запрещены на большей части территории России в целях безопасности/ Наташа Шарапова для Ведомостей

Минпромторг озадачился разработкой требований безопасности для полетов беспилотных авиационных систем (БАС). Ведомство 11 июля разместило такую закупку на сумму 348 млн руб.

Исполнителю предстоит прописать унифицированные требования к комплектующим беспилотников. Он должен разработать проекты технических заданий на опытно-конструкторские работы по созданию наземного и бортового оборудования навигации и посадки при полетах БАС в разных условиях эксплуатации. Заявки принимаются до 29 июля 2024 г. Выполнить работу победитель конкурса должен с даты заключения государственного контракта до 30 ноября 2026 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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