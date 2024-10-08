Кибербезопасники без опыта работы стали пользоваться популярностью у госструктур

Государственные организации нанимают в штат специалистов без опыта еще охотнее. На 14% от общего числа вакансий по направлению ИБ госструктуры ищут кандидатов без опыта, еще на 57% рассматривают с минимальным опытом в ИБ от 1 года до 3 лет, уточнил представитель «Серчинформа». По данным SuperJob, среди всех вакансий в госструктурах 17% приходится на кандидатов без опыта, а 44% – с опытом от 1 года до 3 лет.