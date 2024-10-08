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Кибербезопасники без опыта работы стали пользоваться популярностью у госструктур

Корпоративный IT-сектор тоже согласен на новичков, но нанимает их в основном только после стажировок
Анна Устинова
При дефиците кадров спрос будет даже на неопытных айтишников/ Freepik

Кадровый голод вынуждает работодателей снижать требования к будущим сотрудникам в IT-подразделениях, в частности в сфере информационной безопасности (ИБ). На соискателей без опыта работы вообще или с опытом от 1 года до 3 лет приходится больше половины (55%) от общего количества открытых на конец сентября ИБ-вакансий, рассказал «Ведомостям» представитель SuperJob.

Государственные организации нанимают в штат специалистов без опыта еще охотнее. На 14% от общего числа вакансий по направлению ИБ госструктуры ищут кандидатов без опыта, еще на 57% рассматривают с минимальным опытом в ИБ от 1 года до 3 лет, уточнил представитель «Серчинформа». По данным SuperJob, среди всех вакансий в госструктурах 17% приходится на кандидатов без опыта, а 44% – с опытом от 1 года до 3 лет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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