Роскомнадзор намерен контролировать все попытки обхода блокировок

Роскомнадзор намерен контролировать все попытки обхода блокировокЭто следует из нового ведомственного приказа
Операторы, имеющие лицензию на оказание услуг связи, будут обязаны обеспечить предоставление Роскомнадзору (РКН) информации, позволяющей идентифицировать средства связи и пользовательское оборудование в интернете. Эта мера позволит предотвратить доступ к информации, распространение которой ограничено на территории России, и защитить граждан от возможного вреда, уточняется в документах, прилагаемых к проекту приказа, опубликованного РКН на regulation.gov.ru.
Это значит, что РКН сможет получить информацию об интернет-пользователях, которые заходят на заблокированные в России интернет-сайты.
В пояснительной записке к проекту документа говорится, что приказ разработан с целью исполнения мер в соответствии с законом от 8 августа 2024 г. №216, который, в свою очередь, вносит изменения в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и отдельные законодательные акты РФ». Поправки касаются распространения информации, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность, выражающей явное неуважение к обществу, содержащей изображение действий с признаками противоправных, в том числе насильственных, и распространяемой из хулиганских, корыстных или иных низменных побуждений.
Начать получать информацию от операторов связи РКН должен в течение трех месяцев со дня вступления приказа в силу, говорится в документе. В пояснительной записке уточняется, что операторы смогут выполнить это требование с помощью ТСПУ (технических средств противодействия угрозам), который операторы обязаны устанавливать на сети с 2019 г. ТСПУ, в частности, позволяет ограничивать доступ к противоправному контенту.
Операторы связи, согласно проекту приказа, будут обязаны предоставить информацию, идентифицирующую средства связи и пользовательское оборудование, в течение 15 рабочих дней с даты начала оказания услуг по предоставлению доступа к интернету или с момента присоединения к их сети другого оператора связи, уже предоставляющего услуги по предоставлению доступа к интернету.
«Ведомости» направили запрос в РКН.