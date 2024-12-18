Роскомнадзор намерен контролировать все попытки обхода блокировок

В пояснительной записке к проекту документа говорится, что приказ разработан с целью исполнения мер в соответствии с законом от 8 августа 2024 г. №216, который, в свою очередь, вносит изменения в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и отдельные законодательные акты РФ». Поправки касаются распространения информации, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность, выражающей явное неуважение к обществу, содержащей изображение действий с признаками противоправных, в том числе насильственных, и распространяемой из хулиганских, корыстных или иных низменных побуждений.