Avito впервые раскрыл продажи книг на сервисе

Avito впервые раскрыл продажи книг на сервисеВ прошлом году они составили более 3 млрд рублей
В 2024 г. продажи бумажных книг на Avito достигли 3,36 млрд руб., что на 12% больше показателя 2023 г. (3 млрд руб.), рассказал «Ведомостям» руководитель направления «лайфстайл» этого сервиса Никита Шашкевич. Данные по обороту книг на сервисе в абсолютных значениях компания привела впервые. Для сравнения: общие продажи бумажных книг в России в 2024 г. увеличились в деньгах на 7% к 2023 г. до 98 млрд руб., следует из данных крупнейшего в России издательского холдинга «Эксмо-АСТ».
Основную долю оборота книг на Avito, как добавил представитель сервиса, заняли бывшие в употреблении (б/у) книги – около 66%. А на новые издания, соответственно, пришлось порядка 34%. В апреле 2024 г. прямые продажи на Avito запустил и торговый дом «Эксмо» (входит в издательскую группу «Эксмо-АСТ»).