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Avito впервые раскрыл продажи книг на сервисе

В прошлом году они составили более 3 млрд рублей
Дмитрий Игнатьев
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

В 2024 г. продажи бумажных книг на Avito достигли 3,36 млрд руб., что на 12% больше показателя 2023 г. (3 млрд руб.), рассказал «Ведомостям» руководитель направления «лайфстайл» этого сервиса Никита Шашкевич. Данные по обороту книг на сервисе в абсолютных значениях компания привела впервые. Для сравнения: общие продажи бумажных книг в России в 2024 г. увеличились в деньгах на 7% к 2023 г. до 98 млрд руб., следует из данных крупнейшего в России издательского холдинга «Эксмо-АСТ».

Основную долю оборота книг на Avito, как добавил представитель сервиса, заняли бывшие в употреблении (б/у) книги – около 66%. А на новые издания, соответственно, пришлось порядка 34%. В апреле 2024 г. прямые продажи на Avito запустил и торговый дом «Эксмо» (входит в издательскую группу «Эксмо-АСТ»).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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