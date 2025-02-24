Avito впервые раскрыл продажи книг на сервисе

В 2024 г. продажи бумажных книг на Avito достигли 3,36 млрд руб., что на 12% больше показателя 2023 г. (3 млрд руб.), рассказал «Ведомостям» руководитель направления «лайфстайл» этого сервиса Никита Шашкевич. Данные по обороту книг на сервисе в абсолютных значениях компания привела впервые. Для сравнения: общие продажи бумажных книг в России в 2024 г. увеличились в деньгах на 7% к 2023 г. до 98 млрд руб., следует из данных крупнейшего в России издательского холдинга «Эксмо-АСТ».