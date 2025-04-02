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Половина российских компаний не против пиратства иностранного софта

Это связывают либо с нехваткой отечественных аналогов, либо с нежеланием инженеров переучиваться на новое ПО
Ника Сизова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Более 28% российских компаний считают нормальной практикой использовать пиратский иностранный софт, если для него нет российских аналогов. Еще почти 22% компаний в принципе не видят «особенных проблем» с использованием нелицензированного иностранного софта. При этом доля компаний, вообще не использующих отечественное ПО, составила 15,2%. Такая статистика приводится в исследовании группы компаний «Сисофт», предоставленном «Ведомостям» представителем компании.

Опрос проводился среди 310 топ-менеджеров, руководителей IT-направлений, представителей промышленных и строительных компаний в сферах строительства, энергетики, тяжелой промышленности, инжиниринга, IT и образования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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