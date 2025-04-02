Половина российских компаний не против пиратства иностранного софта

Половина российских компаний не против пиратства иностранного софтаЭто связывают либо с нехваткой отечественных аналогов, либо с нежеланием инженеров переучиваться на новое ПО
Более 28% российских компаний считают нормальной практикой использовать пиратский иностранный софт, если для него нет российских аналогов. Еще почти 22% компаний в принципе не видят «особенных проблем» с использованием нелицензированного иностранного софта. При этом доля компаний, вообще не использующих отечественное ПО, составила 15,2%. Такая статистика приводится в исследовании группы компаний «Сисофт», предоставленном «Ведомостям» представителем компании.
Опрос проводился среди 310 топ-менеджеров, руководителей IT-направлений, представителей промышленных и строительных компаний в сферах строительства, энергетики, тяжелой промышленности, инжиниринга, IT и образования.
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