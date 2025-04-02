Половина российских компаний не против пиратства иностранного софта

Более 28% российских компаний считают нормальной практикой использовать пиратский иностранный софт, если для него нет российских аналогов. Еще почти 22% компаний в принципе не видят «особенных проблем» с использованием нелицензированного иностранного софта. При этом доля компаний, вообще не использующих отечественное ПО, составила 15,2%. Такая статистика приводится в исследовании группы компаний «Сисофт», предоставленном «Ведомостям» представителем компании.