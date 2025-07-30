Сроки подключения домашнего интернета растут из-за наплыва желающих

Подключение к домашнему WiFi требует теперь больше времени: почти четверть обращений (24,9%) в июне – июле 2025 г. были оформлены с условием оказания услуги позже чем через 30 дней. Об этом говорится в исследовании сервиса сравнения тарифов 101internet.ru, который проанализировал более 2500 заявок по всей России. В выборку исследования вошли подключения от крупных федеральных и региональных операторов, включая «Ростелеком», МТС, «Транстелеком» (ТТК), «Уфанет» и др.