Шварценеггер утопил робота в металле: новости, которые вы могли пропустить

Шварценеггер утопил робота в металле: новости, которые вы могли пропуститьClaude пишет доносы, а во Франции украли одну из самых тяжелых книг в мире
На этой неделе стало известно, что американец годами торговал по почте плутонием, который покупал в России, воры украли одну из самых тяжелых и дорогих книг мира, иллюстрированную Сальвадором Дали, Арнольд Шварценеггер убил робота, Claude пишет доносы на своих пользователей, становится понятным, каким будет такси будущего.
Не выкидывайте старого робота
Производитель роботов Figure AI красиво избавился от устаревшей модели Figure 02. Компания сейчас продает модель 03 и анонсировала выход модели 04. Проблема в том, что избавиться от запасов Figure 02 непросто. В роботах есть запатентованные детали, которые нужно извлечь, чтобы они не попали в руки конкурентам. Это дорого. Основатель фирмы Бретт Эдкок спросил совета у читателей своего блога – и Арнольд Шварценеггер посоветовал расплавить андроидов, как в фильме «Терминатор».
Металлургические заводы США и Мексики категорически отказались это делать. Они опасались взрыва литий-ионных батарей и выделения ядовитых газов. Договориться удалось с заводом в финском городе Иматра. Там человекоподобного робота медленно опустили на цепи в чан с расплавленным металлом, а Шварценеггер стоял рядом, держа пульт управления лебедкой. Остальные роботы по приказу оператора попрыгали в кипящий котел сами, крутя при этом сальто и принимая эффектные позы. Видеоролик можно найти в интернете. А из получившегося металла сделали сувениры в виде головы робота: маленькие по $500, большие по $1900 (все большие уже раскуплены). Если честно, зрелище получилось жутковатое. Не аукнется ли оно авторам во время восстания машин?
Ваша кошка ест свинца немножко
Свинец обнаружен в 99 из 100 кормов для кошек. Американская некоммерческая организация Clean Label Project уверяет, что проверила сотню упаковок корма от 62 брендов, включая Royal Canin, Purina, Friskies. Свинец найден в 99% кормов, кадмий в 96%, мышьяк в 94%. В кормах с рыбой и морепродуктами в 18 раз больше ртути и в 2,5 раза больше кадмия, чем в прочих. Также исследователи нашли остатки пестицидов и химикаты, используемые в производстве пластика.
В начале 2026 г. Clean Label Project уже наделала шуму, заявив, что в сухих кормах для собак куда больше тяжелых металлов, химикатов и других вредных веществ, чем в свежих и замороженных. А те, в свою очередь, куда загрязненнее, чем еда для людей. Clean Label Project зарабатывает тем, что сертифицирует корма для животных на безопасность. У упомянутых в исследованиях марок нет ее сертификата. В ответ ассоциация производителей кормов для животных The Pet Food Institute заявила, что методика исследований не обнародована, а современная наука позволяет обнаруживать даже незначительные следы веществ, не представляющие опасности для животного.
Американец торговал плутонием из России
Американец торговал радиоактивными материалами… по почте, а доставал он их в России. Джейкоб Миллер из Массачусетса в 2017 г. открыл интернет-магазин Collect The Periodic Table («Собери таблицу Менделеева»). Он старался предложить клиентам максимально полный ассортимент. Поэтому среди товаров оказался плутоний-239, который он разослал по почте как минимум 67 покупателям в США, Канаде, Швейцарии и Японии. Миллер добывал радиоактивный материал из старых советских датчиков дыма, которые ему поставлял житель Санкт-Петербурга по $500 за штуку.
Это был не единственный запрещенный товар в интернет-магазине. Миллер продал 71 клиенту таллий, крайне ядовитый тяжелый металл. В апреле 2025 г. его купил житель Миннесоты Стюарт Ханмер – а потом Ханмера арестовали по обвинению в убийстве соседа, в организме которого нашли смертельную дозу таллия.
На этой неделе Миллер признал себя виновным, ему грозит более 45 лет тюрьмы. Приговор огласят 21 января 2027 г. Миллера уже ловили на продаже радиоактивных материалов. В 2014 г. управление радиационного контроля Массачусетса обнаружило, что он предлагал на eBay обедненный уран. Но его объем был настолько мал, что предприимчивый американец отделался предупреждением.
Воры украли Апокалипсис
Во Франции украли одну из самых тяжелых и дорогих книг мира – «Апокалипсис» (Откровение Иоанна Богослова), изданный в 1961 г. Жозефом Форе. Известный французский издатель привлек к работе над ней множество знаменитостей, от Жана Кокто до Бернара Бюффе. Книга весит 210 кг, из которых около 140 кг приходится на бронзовую обложку, созданную Сальвадором Дали и украшенную золотом, драгоценными камнями и раковинами. Пока непонятно, как ворам удалось в ночь с 4 на 5 октября проникнуть в Центр современного искусства города Иссуар и незаметно вынести такую тяжесть.
Claude пишет доносы на пользователей
30-летняя американка Карли Хеллер использовала Claude как личный дневник: «Мой милый дневничок, хочу поведать тебе…» Ее привлекало то, что в отличие от бумажного, ИИ-дневник еще и отвечает. Оказалось, он еще и способен доносить на автора. 26 сентября Хеллер написала, что хочет расстрелять офис шерифа округа Ли во Флориде. На следующий день поделилась, что раздобыла новый пистолет. ИИ решил, что все это слишком подозрительно, и передал диалог на проверку человеку из службы безопасности Anthropic (разработчик Claude). Компания уведомила полицию, и Хеллер арестовали. Хотя она никому не показывала переписку с ИИ, ей предъявили обвинение по статье 836.10 закона Флориды: создание, отправка или публикация угроз. В ноябре ее будут судить. Это как минимум третий случай за два месяца, когда ИИ «стучит» на пользователя и дело доходит до полиции.
Каким будет такси будущего?
Блогер Остин Вернон сходил на вечеринку Tesla в честь беспилотного такси Cybercab и подвел итоги услышанного на ней. Илон Маск максимально удешевляет все, что может. Например, в 90% случаев такси в США везет одного или двух пассажиров. Поэтому в Cybercab всего два места. Если хотите ехать большей компанией – вызывайте машину побольше и подороже. В личной машине ценится быстрый разгон, а в такси, наоборот, плавность. Это на руку Tesla – она перестроила трансмиссию так, чтобы та эффективнее расходовала заряд в ущерб повышенной производительности. Теперь аккумуляторов хватает на подольше. Чтобы не тратиться на лакокрасочный цех, внешние элементы кузова сделаны из пластика. Эти и другие ухищрения привели к тому, что Cybercab стоит $20 000 вместо $100 000 за роботакси Waymo, уверяет Вернон. Tesla хочет добиться себестоимости поездки $0,2 за милю ($0,124 за километр). Это приводит к интересному парадоксу. В США сейчас можно получить налоговый вычет в $0,76 за милю пробега. Получается, что такси Tesla сможет не платить налог?
Бобер – это почти лось
Могут ли американцы спутать бобра с лосем? С апреля над этим вопросом на полном серьезе бились в суде юристы. Техасская сеть заправок и придорожных магазинов Buc-ee’s подала иск против конкурента из Огайо Mickey’s. Логотип Buc-ee’s выглядит так: голова мультяшного улыбающегося бобра вписана в желтый круг, глаза широко открыты, на голове кепка. Как утверждали юристы компании, американцы легко могут спутать его с лосем с логотипом Mickey’s. Лось тоже улыбается, голова тоже повернута к зрителю на три четверти, направлена в ту же сторону, что и у бобра, глаза так же широко открыты. Изображение вписано в шестиугольник оттенка, похожего на цвет кепки бобра. К сожалению, мы так и не узнаем, что подумал судья о сутяжниках: стороны урегулировали спор во внесудебном порядке.
Роботу запретили бить людей
Только состоялся первый бой MMA робота против человека, как выяснилось, что он незаконен. Бой в клетке прошел 18 сентября 2026 г. в Сан-Франциско. Робот не был автономным: им управлял оператор, а ИИ отвечал за сохранение равновесия и проведение удара, который ему приказали сделать. Судя по видеозаписи, у человека-бойца не было ни единого шанса выстоять против машины. А теперь выясняется, что Атлетическая комиссия штата Калифорнии прислала организаторам боя требование «cease and desist» – официальное юридическое предупреждение, что они нарушают закон и не вправе проводить новые бои. По законам штата, так как в спарринге участвовал человек, для его проведения нужно получить разрешение. Теперь бои уйдут в подполье или в другие штаты.
Первое свидание за счет государства!
Сингапур идет на разные ухищрения, лишь бы повысить рождаемость. В августе за новорожденного обещали выплачивать более $55 000. Сейчас госслужащим от 21 до 35 лет предлагают зарегистрироваться в государственном приложении для знакомств FirstDate, напоминающем Tinder. В нем обязательно верифицировать личность через местный аналог «Госуслуг» Singpass. Затем алгоритм Гейла — Шепли, за который в 2012 г. дали Нобелевскую премию, подбирает каждому пару. Приложение предлагает варианты совместных занятий, чтобы преодолеть неловкость первого свидания. Газета The Straits Times уверяет, что из госбюджета могут оплатить заказ еды при первой встрече. Впрочем, в Японии подобное приложение запустили еще в сентябре 2024 г. BBC подсчитало, что благодаря ему поженилось уже 265 пар.
Олимпиада – мусульманская, африканская или индийская?
За право принять Олимпиаду в 2036 г. разворачивается жесткая борьба. Заявку подала Индия, которая наряду с Катаром считается фаворитом гонки. В случае победы Индия впервые примет Игры. Катар или Турция станут первой принимающей страной с мусульманским большинством населения, а игры в ЮАР будут первыми в Африке. Борьбу ведут еще три кандидата — Венгрия, которая никогда раньше не проводила Олимпиады, Южная Корея и Германия. Победителя назовут в 2029 г.
Индекс технологично перекосило
Гонконгский индекс Hang Seng Tech переделают, чтобы он быстрее рос. С начала года он потерял около 24% и отстал от схожих технологических индексов Китая и США. Дело в том, что в Hang Seng Tech широко представлены интернет-компании вроде Alibaba и Tencent, испытывающие проблемы из-за снижения потребительских расходов. Новые акции включаются в индекс крайне редко, между тем основной рост приходится сейчас на сферу, связанную с ИИ. Теперь индекс экстренно расширят с 30 до 50 компаний. 20 ноября будет объявлен список новичков, а с 7 декабря индекс начнет рассчитываться по-новому.