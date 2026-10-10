Шварценеггер утопил робота в металле: новости, которые вы могли пропустить

Блогер Остин Вернон сходил на вечеринку Tesla в честь беспилотного такси Cybercab и подвел итоги услышанного на ней. Илон Маск максимально удешевляет все, что может. Например, в 90% случаев такси в США везет одного или двух пассажиров. Поэтому в Cybercab всего два места. Если хотите ехать большей компанией – вызывайте машину побольше и подороже. В личной машине ценится быстрый разгон, а в такси, наоборот, плавность. Это на руку Tesla – она перестроила трансмиссию так, чтобы та эффективнее расходовала заряд в ущерб повышенной производительности. Теперь аккумуляторов хватает на подольше. Чтобы не тратиться на лакокрасочный цех, внешние элементы кузова сделаны из пластика. Эти и другие ухищрения привели к тому, что Cybercab стоит $20 000 вместо $100 000 за роботакси Waymo, уверяет Вернон. Tesla хочет добиться себестоимости поездки $0,2 за милю ($0,124 за километр). Это приводит к интересному парадоксу. В США сейчас можно получить налоговый вычет в $0,76 за милю пробега. Получается, что такси Tesla сможет не платить налог?