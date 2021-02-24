«Постарались отсоединить продукт от проблематики страдания»Тимур Бекмамбетов – о новой благотворительной интернет-платформе
Режиссер Тимур Бекмамбетов представил новую мобильную платформу «Добромин» для сбора пожертвований в благотворительные фонды. Об основных проблемах ориентированных на благотворительность интернет-платформ режиссер рассказал «Ведомостям»
– Интернет-платформ, ориентированных на благотворительность, в последние годы стало много. В чем ценность еще одного проекта в этой сфере, почему вы решили запустить ваш проект именно сейчас?
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