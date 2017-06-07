Более 2000 сайтов вошли в «белый список» Роскомнадзора – Роскомсвобода

Роскомнадзор включил более 2000 интернет-ресурсов, которые нельзя блокировать. Об этом сообщает Роскомсвобода.

В список сайтов, доменных масок и IP, которые нельзя блокировать, попали ресурсы российских официальных ведомств, поисковики Google и Yandex, соцсети (например, «В контакте» и Facebook), видеохостинг YouTube и другие.

Как отмечает Роскомсвобода, «белый список» был создан после того, как в DNS запрещенных сайтов IP-адресов начали включать государственные интернет-ресурсы и некоторые известные сайты.

Как отмечается, неизвестный владелец заблокированного на территории России сайта в середине мая решил внести в свой DNS IP-адреса технических сайтов системы «Ревизор», которая занимается проверкой того, как провайдеры выполняют распоряжения властей по блокировке запрещённого на территории России интернет-контента. После этого провайдеры автоматически выполнили распоряжение Роскомнадзора, заблокировав и проштрафившийся сайт, и технические сайты системы «Ревизор».