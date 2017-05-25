Жаров: Роскомнадзор поддержит законопроект о регулировании мессенджеров

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров полностью поддерживает законопроект о регулировании мессенджеров, внесенный накануне в Госдуму. «Подход важен, наступления на свободу слова нет», – заявил он журналистам в казанском Иннополисе.

Законопроект, внесенный от трех фракций (кроме ЛДПР), предусматривает, что мессенджер обязан по требованию властей ограничить массовую рассылку или передачу сообщения пользователям, если та содержит информацию, распространяемую с нарушением российского законодательства. Сервисы смогут пересылать сообщения только тех пользователей, которые идентифицированы с помощью телефонного номера. Для этого мессенджеру необходимо заключить договор с оператором связи. В противном случае мессенджер «незамедлительно» блокируется на территории страны по решению суда.

Шансы на принятие законопроекта высоки: он согласован с фракцией «Единая Россия», его уже публично поддержал председатель комитета по информполитике Леонид Левин.

В 2016 г. интернет-трафик мессенджеров впервые обошел голосовую связь и объем sms, в России мессенджерами пользуется больше 80 млн человек.