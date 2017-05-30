Роскомнадзор навсегда заблокировал еще пять «пиратских» интернет-ресурсов

Роскомнадзор заблокировал еще пять «пиратских» интернет-ресурсов по решению Мосгорсуда. Иск был ранее подан ООО «Централ партнершип сейлз хаус». Об этом говорится на сайте ведомства.

«В Роскомнадзор поступили решения Мосгорсуда о постоянной блокировке еще пяти информационных ресурсов, распространяющих мультимедийный контент с нарушением авторских и (или) смежных прав. Решения приняты на основании заявления правообладателя ООО "Централ партнершип сейлз хаус", — отмечается в сообщении.

На прошлой неделе Роскомнадзор сообщал о блокировке семи «пиратских» ресурсов по решению суда после заявления ТНТ.