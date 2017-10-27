Владелец «Вымпелкома» решил уйти из Лаоса

Россия и Венесуэла согласовали договоренность о реструктуризации венесуэльского долга и Россия готова на отсрочку, сообщил министр финансов Антон Силуанов. Соглашение предполагает погашение долга в два этапа со льготными условиями для первой части задолженности. Договоренность достигнута после обмена предложениями и условиями, передает «Интерфакс».
Российская сторона согласна сделать для первой части долга «достаточно льготные условия с небольшой суммой погашения, чтобы было по силам коллегам из Венесуэлы», а «бОльшую часть перенести на второй этап расчета по этому долгу». Теперь стороны перейдут к внутренним государственным процедурам по утверждению соглашения.
В начале сентября Силуанов говорил, что Венесуэла попросила реструктурировать ее долг. По его словам, Россия подготовила предложения по условиям реструктуризации долга Венесуэлы и есть вероятность подписать соглашение до конца года, если Каракас оперативно парафирует соглашение. 27 октября он отметил, что пока Венесуэла документ не парафировала.
В 2011 г. по просьбе Каракаса Россия предоставила кредит в размере $2,2 млрд на поставку вооружений для Венесуэлы. На сентябрь 2016 г. общая сумма государственной задолженности Венесуэлы России составляла $2,84 млрд. Из-за просроченных Венесуэлой платежей российский бюджет в 2017 г. недополучит 53,9 млрд руб., сообщала Счетная палата. Кроме того, Венесуэла должна «Роснефти» $6 млрд – $5,7 млрд предоплаты по контрактам с PDVSA, остальное – проценты. В Венесуэле продолжается острейший политический и экономический кризис - президенту Мадуро противостоит парламент.
4 октября президент Венесуэлы Николас Мадуро перед встречей с президентом России Владимиром Путиным назвал долг нефтяной PDVSA России «предметом переговоров».
Точный объем общего долга Венесуэлы неизвестен, так как правительство, например, имеет огромную задолженность перед поставщиками, к нему предъявлены иски из-за национализации активов.