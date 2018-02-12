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В Госдуму внесен законопроект о блокировке пиратских приложений

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о блокировке мобильных приложений, нарушающих авторские права. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Предлагаемые поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации» расширяют список информационных ресурсов, которые могут быть заблокированы за распространение пиратского контента, «программными приложениями».

Речь идет о магазинах мобильных приложений. «Это уточнение закона давно ожидается отраслью», – прокомментировал журналистам законопроект председатель комитета по информполитике, информационным технологиям и связи Леонид Левин. По его словам, в России сложилась одна из самых эффективных систем защиты авторских прав мире.

Действующие ограничения на распространение пиратского контента подрывают экономику нелегальных интернет-площадок, «в то же время долго существовала лазейка в законе, позволявшая пиратам, выполнив набор формальных требований, необходимых для размещения своего приложения в магазинах приложений, наживаться на пользователях смартфонов», указывает Левин. Этот пробел будет закрыт, и российские законы станут в полной мере соответствовать современному уровню технологий, подчеркнул парламентарий.

Последовательно закрывая все каналы распространения пиратского контента, Госдума в первую очередь нацелена на поддержку отечественных авторов, у которых появляются материальные стимулы создавать новую музыку, книги, фильмы и сериалы, объяснил Левин.

Авторами законопроекта стали депутаты Марина Мукабенова («Единая Россия»), Олег Николаев («Справедливая Россия») и Александр Ющенко (КПРФ).