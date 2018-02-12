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«Росатом» начнет серийное производство 3D-принтеров в 2018 году

«Росатом» учредил компанию для развития аддитивных технологий (3D-печати)- ООО «Русатом - Аддитивные Технологии» (РусАТ). Об этом говорится в сообщении дочерней структуры госкорпорации - «ТВЭЛ».

Штат учрежденной компании начнет работать в феврале 2018 г. и сосредоточится на четырех направлениях: производство линейки 3D-принтеров и их компонентов, создание материалов и металлических порошков для 3D-печати, разработка ПО для аддитивных систем, а также выполнение услуг по 3D-печати и внедрению аддитивных технологий в производство (в том числе, в части организации центров производства).

Серийное производство оборудования и материалов будет налажено на различных предприятиях «Росатома», но в основном на заводах ТВЭЛ в Новоуральске Свердловской области – ООО «НПО «Центротех» и АО «УЭХК». На данной производственной площадке имеются дополнительные возможности для создания в будущем новых производств по данному направлению.

«РусАТ» в качестве отраслевого интегратора займется координацией создания и развития продуктов, а также обеспечением заказов. Стратегической целю учрежденной компании является получение к 2025 г. выручки в размере до 50 млрд руб. К этому времени компания также должна занять долю на мировом рынке аддитивных технологий в размере более 1,5%. Гендиректором «РусАТа» назначен первый заместитель гендиректора АО «Наука и инновации» (научный дивизион «Росатома») Алексей Дуб.

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