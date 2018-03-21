Журналисты РБК прекратят работать в Госдуме из-за решения по Слуцкому
РБК объявил о прекращении работы своих журналистов в Госдуме с 21 марта. Это связано с решением комиссии по этике, которая не нашла нарушений в поведении депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого.
По сути, комиссия по этике признала нормой возможность сексуальных домогательств к журналистам со стороны ньюсмейкеров, отметила соруководитель объединенной редакции РБК Елизавета Голикова: «Мы не согласны с таким подходом и отказываемся считать нормальной позицию Думы по этому вопросу». На качестве информации это не отразится, обещает издание.
В среду думская комиссия по этике не нашла нарушений в поведении Слуцкого, которого обвинили в домогательствах несколько журналисток. Руководитель комиссии – единоросс Отари Аршба - посоветовал девушкам, обвиняющим депутата, обратиться в правоохранительные органы. «Если обидели, то надо было сразу защищать честь и достоинство. Пожалуйста, обращайтесь в прокуратуру, в Следственный комитет, в суд», – также заявила член комиссии Раиса Карамзина.