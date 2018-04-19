Технологии

Новости

«Коммерсантъ» узнал о смене тактики Роскомнадора по блокировке Telegram

Совещание с крупнейшими операторами связи не помогло Роскомнадзору найти эффективные способы блокировки Telegram, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на федерального чиновника. Вопросы блокировки обсуждались на рабочем совещании 18 апреля, но в итоге никаких решений принято не было. В пресс-центре Роскомнадзор отвергают факт совещания с операторами.

Тем не менее 18 апреля Роскомнадзор решил сменить тактику. В реестр было добавлено лишь 130 000 IP-адресов американского облачного сервиса DigitalOcean, отметил гендиректор хостинг-провайдера «Дремучий лес» Филипп Кулин.

Блокировка Telegram началась 16 апреля, но полностью остановить работу мессенджера не удалось до сих пор. Он меняет IP-адреса мобильной версии и провайдеров хостинга. За два дня в черный список Роскомнадзора попало почти 20 млн IP-адресов облачных сервисов Amazon и Google, использовавших Telegram. При этом «деградация» мобильной версии мессенджера составила лишь 20%, пояснил сотрудник одного из операторов связи.

Масштабные новые запреты привели к перебоям в системе блокировки запрещенных сайтов, отмечает издание со ссылкой на участников рынка. Как сообщил Nag.ru, 18 апреля интернет-провайдеры получили из Роскомнадзора письмо «с настоятельной просьбой перезагрузить программно-аппаратный комплекс «Ревизор»», использующийся для мониторинга доступа к запрещенным сайтам. По данным Nag.ru, система зависла «из-за огромного количества IP-адресов, которые попали в реестр запрещенных». В Роскомнадзоре это отрицают.

Сложность с блокировкой Telegram заключается в том, что ряд крупных российских операторов используют устаревший метод фильтрации, считает гендиректор Rdp.ru Сергей Никулин. И чем больше записей внесено в черный список, тем выше риск отказа в обслуживании. «Во избежание сбоев провайдеры вручную ограничивают количество фильтруемых подсетей, что не лучшим образом сказывается на качестве фильтрации»,— рассказал он.

Минимальные затраты Telegram на обход блокировок сооснователь Zello Алексей Гаврилов оценил в $5000 в день. У самого Zello на разных этапах они составляли от $10 о $70. При этом Роскомнадзор не несет никаких затрат по блокировке мессенджера.