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«Коммерсантъ» узнал о смене тактики Роскомнадора по блокировке Telegram

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Совещание с крупнейшими операторами связи не помогло Роскомнадзору найти эффективные способы блокировки Telegram, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на федерального чиновника. Вопросы блокировки обсуждались на рабочем совещании 18 апреля, но в итоге никаких решений принято не было. В пресс-центре Роскомнадзор отвергают факт совещания с операторами.

Тем не менее 18 апреля Роскомнадзор решил сменить тактику. В реестр было добавлено лишь 130 000 IP-адресов американского облачного сервиса DigitalOcean, отметил гендиректор хостинг-провайдера «Дремучий лес» Филипп Кулин.

Блокировка Telegram началась 16 апреля, но полностью остановить работу мессенджера не удалось до сих пор. Он меняет IP-адреса мобильной версии и провайдеров хостинга. За два дня в черный список Роскомнадзора попало почти 20 млн IP-адресов облачных сервисов Amazon и Google, использовавших Telegram. При этом «деградация» мобильной версии мессенджера составила лишь 20%, пояснил сотрудник одного из операторов связи.

Масштабные новые запреты привели к перебоям в системе блокировки запрещенных сайтов, отмечает издание со ссылкой на участников рынка. Как сообщил Nag.ru, 18 апреля интернет-провайдеры получили из Роскомнадзора письмо «с настоятельной просьбой перезагрузить программно-аппаратный комплекс «Ревизор»», использующийся для мониторинга доступа к запрещенным сайтам. По данным Nag.ru, система зависла «из-за огромного количества IP-адресов, которые попали в реестр запрещенных». В Роскомнадзоре это отрицают.

Сложность с блокировкой Telegram заключается в том, что ряд крупных российских операторов используют устаревший метод фильтрации, считает гендиректор Rdp.ru Сергей Никулин. И чем больше записей внесено в черный список, тем выше риск отказа в обслуживании. «Во избежание сбоев провайдеры вручную ограничивают количество фильтруемых подсетей, что не лучшим образом сказывается на качестве фильтрации»,— рассказал он.

Минимальные затраты Telegram на обход блокировок сооснователь Zello Алексей Гаврилов оценил в $5000 в день. У самого Zello на разных этапах они составляли от $10 о $70. При этом Роскомнадзор не несет никаких затрат по блокировке мессенджера.

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Политика
Новости

Трамп не исключил новых антироссийских санкций

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Президент США Дональд Трамп заявил, что решения о санкциях против России будут приниматься, исходя из политики Москвы. «Мы введем санкции тогда, когда они [Россия] их действительно заслужат», - приводит CNN его слова в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ во Флориде.

«У России не было более жесткого оппонента, чем Дональд Трамп», - уверен президент США. «И американские СМИ критикуют Белый дом за недостаточную жесткость по отношению к России? Россия скажет вам, что труднее, чем с Трампом, ей ни с кем не работалось», - заявил он.

Собеседники CNN полагают, что Трамп отказался от введения новых санкций против России. Один из высокопоставленных источников телекомпании заявил, что Белый дом уведомил российское правительство о том, что нового раунда санкций не будет. Звонок в российское посольство состоялся 15 апреля. Другой источник заявил телекомпании, что в российское посольство звонил высокопоставленный представитель госдепа. Он пояснил, что предшествовавшее заявление постпреда США при ООН Никки Хейли о скором вводе новых ограничениях против России минфином США не соответствует действительности. Третий собеседник утверждает, что сами санкции были подготовлены, но Трамп не захотел дать им ход.

Другие собеседники телекомпании уверяют, что Хейли точно знала о планах Трампа, но он в последний момент передумал. Они описывают это как коммуникационный сбой. При этом Трампу не понравилось, что Хейли озвучивает еще не принятые решения. Представитель госдепартамента Хизер Нойерт заявила, что Белый дом продолжает взвешивать вопрос о новых антироссийских санкциях.

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Бизнес
Новости

Шохин не исключил «временной национализации» UC Rusal

Ведомости
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Президент РСПП Александр Шохин допустил выкуп государством акций компаний, которые попали под действие санкций. Об этом он заявил в интервью телеканалу РБК, комментируя инициативу председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаила Шмакова, о национализации UC Rusal.

«Если это американские компании или граждане, у них прямой запрет на участие в деятельности токсичных компаний и попавших под санкции. Либо это могут быть и финансовые инвесторы, которые боятся подпасть, под так называемые вторичные санкции», — сказал Шохин, подчеркнув, что подобная схема национализации используется в США и ЕС. Там государство в моменты кризиса тоже «заходило в банковские и финансовые институты» и до сих пор не снизило свою долю до докризисного уровня.

Шохин видит сложность в определении справедливой цены для выкупа таких активов. «Государство частично несет ответственность за положение дел в подсанкционных компаниях, поскольку наказывают нас за неправильное поведение на геополитической арене. Бизнес, мягко говоря, не несет 100% ответственность за эти политические проблемы», — отметил президент РСПП. Он полагает, что государству придется подставлять бизнесу плечо при условии, что поддержка подсанкционных предприятий не будет осуществляться за счет предприятий, у которых все хорошо.

Шохин подчеркнул, что частичная национализация — это лишь один, но не преобладающий метод решения проблем. «Возможности использования механизма государственного долга ограничены. Возможна приватизация для целей национализации, но проблема в том, что сейчас многие инвесторы зарубежные, прежде всего, они осторожно относятся к любому российскому активу, поскольку неопределенность очень высока», — сказал он.

Ранее Михаил Шмаков предложил национализировать UC Rusal – «выкупить по минимальной цене», и «дальше это запустить как государственный инвестиционный проект». Руководитель Росимущества Дмитрий Пристансков заявлял, что о передаче заводов компании государству речь не идет.

6 апреля минфин США внес UC Rusal и ее основного владельца Дерипаску в санкционный список SDN (Specially Designated Nationals), изолировав компанию от американской финансовой системы.

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Политика
Новости

Замруководителя Росавиации отправлен в отставку

Ведомости
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Распоряжение об освобождении от должности замруководителя Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Михаила Буланова по его просьбе, опубликовано на сайте кабинета министров. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал его 17 апреля. В Росавиации Буланов курировал вопросы, связанные с сертификацией воздушных судов.

В октябре 2017 г. МАК заявлял о серьезных проблемах, возникших в авиационной отрасли после перераспределения полномочий по сертификации авиатехники. С 2015 г. этот вопрос распоряжением правительства был передан Росавиации. В федеральном агентстве эту информацию опровергали.

Осенью 2017 г. претензии к Росавиации высказывали Минтранс и прокуратура после остановки деятельности авиакомпании «ВИМ-авиа». Тогда же рассматривался вопрос об отставке руководителя Росавиации Александра Нерадько, но в итоге он сохранил свой пост.

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Бизнес
Новости

Путин подписал закон о невозвратных билетах на поезда

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Президент России Владимир Путин подписал закон о специальных тарифах на невозвратные железнодорожные билеты. Копия документа размещена на официальном портале правовой информации.

Благодаря возможности продавать невозвратные билеты Федеральная пассажирская компания (ФПК) сможет изменить тарифы в сторону уменьшения. Закон вступит в силу 1 января следующего года.

За пассажиром сохраняется возможность вернуть такой билет, только если он не смог им воспользоваться из-за болезни или несчастного случая, внезапной болезни члена семьи, совместно следующего с пассажиром, или смерти члена семьи. В каждом случае уважительную причину необходимо будет подтвердить документами. Пассажир также может сдать билет из-за отмены или задержки поезда.

В заключении комитета Госдумы по транспорту говорится, что благодаря невозвратным билетам существенно снизится стоимость проезда пассажира.

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Экономика
Новости

Минэкономразвития оценило рост ВВП России в I квартале в 1,1%

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Рост ВВП России в марте этого года замедлился до 0,7% в годовом выражении. В феврале данный показатель был на уровне 1,3%. В I квартале этого года рост ВВП России составил 1,1%. Об этом говорится в докладе Минэкономразвития «Картина деловой активности».

«По оценке Минэкономразвития России, в марте прирост ВВП составил 0,7% год к году (по уточненной оценке, в январе – 1,4%, в феврале – 1,3%, в целом за I квартал – 1,1%). Замедление темпа роста ВВП в марте по сравнению с январем – февралем в первую очередь связано со спадом в динамике строительства, который в марте составил 9,7% в годовом выражении (вклад в прирост ВВП оценивается на уровне минус 0,3 п. п.) после около нулевой динамики в январе – феврале», – отмечается в документе.

Рост ВВП в I квартале стал минимальным с I квартала 2017 г. Тогда показатель составил 0,8% в годовом выражении, во II квартале того же года ускорился до 2,3%, в III квартале составил 1,9%, в IV квартале был на уровне 1,2%. В целом по итогам 2017 г. ВВП России увеличился на 1,5%.

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Политика
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СК обнародовал первые результаты расследования отравления Скрипалей

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Следственный комитет России (СК) рассказал о ходе расследования дела о покушении на убийство дочери бывшего сотрудника ГРУ Юлии Скрипаль. Видео об этом опубликовано на официальном youtube-канале СК.

«Для установления истины» следователи пошагово отследили путь Скрипаль из Москвы в Солсбери, утверждает СК: 3 марта она вылетела из «Шереметьево» и в тот же день прибыла в лондонский аэропорт «Хитроу». Установлен водитель такси, который привез ее в аэропорт, а также все пассажиры рейса, сообщает СК. «Ни у одного из летевших не зафиксировано признаков интоксикации, связанных с отравлением химическими веществами», – отмечает комитет.

СК называет «абсурдным» заявление Великобритании о том, что у Скрипаль нет близких родственников, готовых представлять их интересы. В Ярославской области проживают бабушка Юлии Елена и двоюродная сестра Виктория, добавляет комитет и уточняет, что последняя активно сотрудничает со следствием.

Следователи изучают детали и опрашивают свидетелей, отмечает СК: «Удалось установить места работы Юлии в России, круг общения и адреса проживания». Кроме того, СК направил дополнительный запрос Великобритании, чтобы допросить дочь Скрипаля, но пока не получил ответа.

Юлию Скрипаль и ее отца нашли в бессознательном состоянии в английском городе Солсбери 4 марта. По данным Соединенного Королевства, их отравили веществом «Новичок». Великобритания обвинила в произошедшем Россию. Москва отрицает причастность к инциденту. В середине марта СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «е», ч. 2 ст. 105 УК («покушение на убийство, совершенное общеопасным способом»).

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ

Политика
Новости

Госдеп обвинил «российских наемников» в атаках на позиции CША в Сирии

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Помощник госсекретаря США по делам Европы Уэсс Митчелл считает, что позиции коалиции во главе США в Сирии пытались атаковать «российские наемники». Об этом говорится в письменном заявлении, подготовленном к слушаниям в комитете палаты представителей конгресса США по иностранным делам. Документ опубликован на сайте Белого дома.

По мнению Митчелла, Россия повышает риски конфронтации с Западом путем поддержки нынешнего сирийского руководства страны.

«Россия своей безрассудной интервенцией в Сирию и поддержкой режима Асада (президент Сирии. – "Ведомости") увеличила риск конфронтации с Западом. Неудавшаяся попытка российских наемников атаковать американские силы в Сирии стала одним из отрезвляющих примеров такого поведения», – утверждает Митчелл.

Он считает, что сирийский конфликт можно урегулировать только в ходе женевских переговоров, возглавляемых ООН. «Мы настаиваем на том, чтобы Россия была конструктивным участником этого процесса и привела Асада за стол переговоров», – приводятся в документе слова помощника госсекретаря. По его словам, Россия игнорирует подобные призывы и срывает переговоры в Женеве.

В свою очередь первый зампред думского комитета по обороне Андрей Красов заявил о том, что информация властей США о попытках «российских наемников» атаковать позиции США в Сирии – это очередная дезинформация.

«С одной целью только – выставить в данном случае Россию в неприглядном свете», – передает слова Красова «РИА Новости».

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Новости

У Cadillac сменился руководитель

Ведомости
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Американская General Motors (GM) объявила о смене руководителя премиального бренда Cadillac. Новым президентом марки станет Стивен Карлайл, руководивший канадским подразделением GM, сообщила компания. Йохан де Найсен, руководивший Cadillac с июля 2014 г., уходит в отставку немедленно и покидает компанию, говорится в сообщении.

Де Найсен, которому сейчас 58 лет, перешел в GM из японского премиального бренда Infiniti. Основная часть карьеры де Найсена прошла в Audi: он возглавлял подразделения этой компании у себя на родине в Южной Африке, в Японии, а затем в США.

Cadillac разработал новый стратегический план, по которому к концу десятилетия модельный ряд Cadillac мог покрывать около 90% люксового сегмента, говорил де Найсен в интервью «Ведомостям». По руководством де Найсена бренд представил несколько новинок, включая технологию автопилота Super Cruise, и увеличил продажи в Китае в прошлом году на 50%, до 175 000 машин, передает «Интерфакс». Но темпы роста продаж Cadillac отставали от конкурентов, а в США в прошлом году они снизились на 8% до 156 000 машин.

Карлайл начал карьеру в GM в 1982 г. стажером в промышленном инжиниринге, занимал руководящие должности в подразделениях компании в Северной Америке и Юго-Восточной Азии, в 2014 г. стал президентом и управляющим директором GM Canada.

Акции GM в ходе торгов в среду дешевеют на 0,1%. За последний год капитализация компании выросла на 15% до $55 млрд.

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Бизнес
Новости

Ростуризм исключил из реестра туроператоров 224 компании

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Ростуризм исключил из единого федерального реестра 224 компании по разным причинам. Это следует из документов, опубликованных на сайте ведомства.

В частности, некоторые компании не предоставили сведения о наличии финансового обеспечения. Среди них «Туристическая компания «Мир», «Глобал диалог, «Мир экскурсий», «Таврида-тур», «Альфа-тур». Еще несколько компаний не предоставили необходимую отчетность, а кто-то сам решил прекратить туроператорскую деятельность, указано в приказе.

Часть туроператоров проводят внутреннюю реорганизацию для повышения эффективности бизнеса через реорганизацию юрлиц, что никак не отразится на работе компании, сообщает Ассоциация туроператоров России. Например, среди них «Музенидис тревел» и «Слетать.ру».

Как будет выглядеть первый в мире космический отель

Политика
Новости

Самым богатым депутатом Мосгордумы вновь стал член совета директоров ГК «Пионер»

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Зампредседателя комиссии Мосгордумы по градостроительству, член совета директоров группы компаний «Пионер» Олег Сорока в 2017 г. заработал 56,2 млн руб. Согласно опубликованным на официальном сайте столичного парламента сведениям о доходах, Сорока получил наибольший доход среди депутатов Мосгордумы в прошлом году. Годом ранее Сорока также был лидером по доходам, по итогам 2016 г. он задекларировал доход в размере 42,4 млн руб.

На втором месте по размеру дохода - бывший владелец московского торгового центра «Горбушкин двор», зампредседателя комиссии Мосгордумы по экономической политике и финансам Александр Милявский. В 2017 г. он заработал 34,1 млн руб. Замыкает тройку лидеров член комиссий Мосгордумы по образованию и по городскому хозяйству и жилищной политике, ректор НИУ «Высшая школа экономики» Ярослав Кузьминов с доходом в 29,9 млн руб.

Наименьший доход в размере 52 000 руб. по итогам 2017 г. задекларировал член комиссии Мосгордумы по экономической политике и комиссии по градостроительству, государственной собственности и землепользованию, владелец ГК «СУ-155» Михаил Балакин.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников задекларировал по итогам 2017 г. доход в 5,5 млн руб., что в четверо меньше его заработка за 2016 г.

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Политика
Новости

Суд продлил домашний арест Кириллу Серебренникову до середины лета

Ведомости
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Басманный суд Москвы в среду продлил домашний арест режиссеру и художественному руководителю «Гоголь-центра» Кириллу Серебренникову до 19 июля. Об этом сообщает телеканал «Дождь».

Во время заседания Серебренников поблагодарил в суде всех коллег и друзей за поддержку: «Я от всего сердца благодарю моих близких друзей, но самые главные слова я хочу сказать своему отцу: папа, я горжусь твоим мужеством, дождись меня, пожалуйста» (цитата по «Интерфаксу»). Кроме того, он упомянул, что гордится коллективом «Гоголь-центра», который провел успешные гастроли в Берлине.

Серебренникова обвиняют в хищении средств, выделенных из бюджета на культурный проект «Платформа» (ч. 4 ст. 159 УК – «мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»). Следствие предполагает, что режиссер и его знакомые похитили как минимум 68 млн руб. Серебренников находится под домашним арестом с 23 августа.

Режиссер говорил, что не собирается никуда бежать, потому что это было бы признанием вины. Он отрицает свою вину и даже рассказывал, что когда Минкульт вовремя не перечислял деньги, то «все брали и вкладывали свои средства».

В ноябре 2017 г. суд арестовал имущество Серебренникова: квартиру, машину и счета, на которых находятся более 360 000 руб., более 60 000 евро и более $4000.

Помимо Серебренникова фигурантами дела являются еще несколько человек: гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева, бывший гендиректор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, продюсер «Седьмой студии» Екатерина Воронова и директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум.

Как москвичи стояли в очереди за билетами на балет Серебренникова

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