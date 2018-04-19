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Студенты МГУ впервые выиграли чемпионат мира по программированию

Студенты Московского государственного университета им. Ломоносова впервые в истории вуза одержали победу на Международной студенческой олимпиаде по программированию ACM ICPC (International Collegiate Programming Contest). Вуз в мировом соревновании представляла команда «Красная панда», ставшая абсолютным чемпионом олимпиады. Об этом сообщила пресс-служба мероприятия.

Студенты МГУ Михаил Ипатов, Григорий Резников и Владислав Макеев под руководством тренера Елены Андреевой решили 9 задач.

Всего команды студентов из России завоевали две из четырех золотых медалей. Вторым золотым медалистом стала команда Московского физико-технического института (МФТИ) «Криптозоология». Студенты Александр Голованов, Александр Останин и Никита Уваров под руководством тренера Михаила Тихомирова решили 8 задач.

Еще две золотые медали завоевали Университет Токио (Япония) и принимавший олимпиаду в этом году Пекинский университет.

Команды из российских вузов сумели взять еще две серебряные медали. Серебро взяли студенты из Уральского федерального университета (УрФУ) и Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО). Их команды решили по семь задач. Всего серебряными призерами стали девять команд.

Среди российских бронзовых призеров оказалась команда Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), в 2016 г. занявшая первое место. В этом году команда вуза оказалась на 14-м месте – еще с 17 командами, получившими бронзу.

В прошлом году первое место в международных соревнованиях по программированию заняла команда ИТМО, у которой уже семь чемпионских титулов и абсолютный рекорд ACM ICPC. Команда выступала под руководством тренера Андрея Станкевича, взявшего награду ACM ICPC Senior Coach Award за то, что его подопечные 15 и более лет выходят в финал конкурса.

Согласно правилам ACM ICPC в каждой команде по три человека, в распоряжении ребят один компьютер. На решение задач в рамках финального поединка дается пять часов. Побеждает команда, решившая наибольшее их число за минимальное время. Чемпионат ACM ICPC под эгидой компании IBM проходит каждый год с 1977 г.

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