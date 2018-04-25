Технологии

Новости

«Медиалогия» оценила сокращение просмотров Telegram-каналов за неделю блокировки

Количество просмотров Telegram-каналов с 16 по 23 апреля сократилось на 76,5%, такие данные приведены на сайте «Медиалогии».

«На 23 апреля топ-100 каналов потеряли 23%... На 23 апреля в общем количестве просмотров доля топ-100 каналов выросла до 24%», - отмечается в сообщении. Среди входящих в топ-100 Telegram-каналов аудиторию потеряли каналы о развлечениях, музыке, юморе, путешествиях, хобби, пишет компания. По сравнению с днем начала блокировки количество просмотров у таких каналов снизилось от 30 до 50%. «Меньше других пострадали новостные каналы (падение до 25%)», - говорится в исследовании.

«Количество просмотров общественно-политических и бизнес-каналов варьировалось, в некоторые дни превышало количество просмотров в день начала блокировки, устойчивых лидеров не выявлено», - утверждается в сообщении.

«Медиалогия» проводила исследование с 16 по 23 апреля. При его подготовке проанализированы данные 158 000 Telegram-каналов, активных за последние три месяца.