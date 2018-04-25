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Игорь Артемьев не поверил в успех блокировки Telegram

Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев не верит в успешную блокировку на территории России мессенджера Telegram. Он сожалеет по поводу сложившейся ситуации вокруг блокировки и ее последствий для других интернет-ресурсов, но не может воздействовать на нее, передал «Интерфакс».

«Я не знаю, как принимались эти решения, какие эксперты обслуживали эту тему, я искренне желаю Роскомнадзору, поскольку есть решение суда, добиться успеха», - сказал Артемьев.

Он уточнил, что блокировка сторонних ресурсов не входит в компетенцию ФАС и не рассматривается ведомством.

По словам Артемьева, если что-то делать, то надо делать это до конца. Необходимо советоваться с экспертами. «Государство не может позволить себе садиться в лужу, и это очень печально. Я надеюсь, что при достижении этой цели не будет сметено все вообще вокруг могучим ураганом», - сказал Артемьев. «Мы не Китай, который закрылся. Такая модель возможна, но вряд ли ее кто-то хочет... Сама эта история, ее течение наносит большой очень ущерб», - констатировал он.

Таганский суд Москвы 13 апреля принял решение о немедленной блокировке Telegram на территории России. Через три дня Роскомнадзор направил операторам информацию об ограничении доступа к мессенджеру. 17 апреля адвокаты Telegram обжаловали блокировку мессенджера.

Спустя неделю Telegram остается доступным для российских пользователей, однако переодически работает с перебоями.