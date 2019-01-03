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Основатель Xiaomi объяснил выделение Redmi в отдельный бренд

Руководитель и основатель Xiaomi Лей Цзунь объяснил решение компании выделить смартфоны Redmi в отдельный бренд. Об этом сообщает технический блог о китайской продукции GizmoChina со ссылкой на разъяснения топ-менеджера для пользователей соцсети Weibo.

Причиной разделения брендов Mi и Redmi Цзунь назвал разницу в их позиционировании. Если Redmi предлагает недорогие смартфоны, которые продаются на платформах электронной торговли, то Mi ориентирован на высококачественные устройства, которые можно купить в салонах связи.

Таким образом, у компании теперь есть три марки смартфонов, каждый из которых будет предназначен для определенного круга покупателей: Mi – премиум-телефоны, Redmi – бюджетные модели и Poco – «доступные премиум-телефоны».

Стратегия Xiaomi аналогична той, что ранее принял другой китайский производитель смартфонов – Huawei. Сосредоточившись на производстве высококачественных телефонов, он выделили в отдельный бренд бюджетный Honor.

Презентация Redmi с камерой разрешением 48 Мп состоится 10 января в Пекине в 14.00 по местному времени (9.00 мск). Она же даст старт Redmi в качестве самостоятельного бренда.