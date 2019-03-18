Бывший гендиректор CTC Love займется управлением брендами «Национальной медиа группы»
Кира Ласкари, который до этого управлял каналом СТС Love, назначен директором по управлению брендами «Национальной медиа группы» (НМГ), сообщил холдинг. Это новая должность в холдинге. Ласкари будет отвечать за управление 28 брендами холдинга, включая разработку стратегии, дизайн и проч.
«Эффективное управление брендами в нашем случае предполагает не просто креативный подход, но и динамический анализ ситуации, способность выполнять постоянно усложняющиеся задачи», – указано в сообщении НМГ. Ласкари с весны 2017 г. управлял каналом СТС Love. Он входит в холдинг «СТС Медиа», основной акционер которого – НМГ. Одновременно Ласкари провел ребрендинг не только CТC Love, но и основного канала холдинга СТС, с нуля запустил бренд видеосервиса MoreTV, канала CTC Kids, продюсерской компании «НМГ студия» и т. д. Теперь управление брендами на уровне НМГ станет основной работой Ласкари.
Исполняющим обязанности директора телеканала CTC Love назначена Ольга Задорожняя. Она будет совмещать эту позицию с должностью программного директора телеканала СТС, которую занимает с 2016 г.