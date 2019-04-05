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Суд приостановил работу интернет-магазина «Плеер.ру» за махинации с чеками

Савеловский суд Москвы на месяц приостановил работу интернет-магазина «Плеер.ру» за повторное нарушение при работе с кассовой техникой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда. Представитель компании в ходе заседания просил прекратить производство по делу, поскольку истек срок давности и сумма правонарушений не превышает 1 млн руб. Суд же заявил о нарушениях на 1,22 млн руб., сославшись на материалы дела, заключение эксперта и чеки.

Пресс-служба Федеральной налоговой службы (ФНС) сообщила RNS, что суд принял решение о приостановке работы «Плеер.ру» из-за системных грубых нарушений законодательства о применении контрольно-кассовой техники.

Ранее источник, близкий к компании, рассказал ТАСС, что магазин приостановил работу на 30 дней из-за «махинаций с чеками». На официальном сайте магазина говорится, что «Плеер.ру» временно не работает по техническим причинам. Агентство пока не располагает официальным комментарием ритейлера.

Интернет-магазин уже приостанавливал свою работу в июле 2017 г. Тогда ФНС сообщала, что совместно с Федеральной службой безопасности (ФСБ) выявила нарушения в работе «популярного интернет-магазина электроники». Налоговики выяснили, что магазин не применяет онлайн-кассы, хотя должен был перейти на новый порядок с 1 июля 2017 г. Спустя несколько дней магазин возобновил работу.