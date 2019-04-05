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Видеосервис Amazon покажет сериал «Гоголь» в США, Канаде и Великобритании

Видеосервис Amazon Prime Video покажет сериал «Гоголь» в США, Канаде и Великобритании. Он приобрел права на его показ у холдинга «Газпром-медиа» и кинокомпании «Централ партнершип». Об этом «Ведомостям» сообщила пресс-служба «Газпром-медиа».

«Гоголь» создан телеканалом ТВ-3 (входит в «Газпром-медиа») и продюсерской компанией «Среда». Проект стал первым сериалом, который сначала был показан в кинотеатрах, а только потом вышел на телеэкраны. В кинотеатрах были показаны три части франшизы: «Гоголь. Начало», «Гоголь. Вий» и «Гоголь. Страшная месть». Киносборы трилогии в России, по данным «Газпром-медиа», составили более 1,3 млрд руб. На телеэкраны «Гоголь» вышел 25 марта, телевизионная версия состоит из восьми эпизодов и содержит более 100 минут дополнительно контента.

«Гоголь» был удостоен национальной премии ТЭФИ в номинации «Главное событие телесезона» и кинопремии «Золотой орел» за художественную работу над проектом. Ранее фильмы франшизы уже выходили в кинотеатрах в Германии, Великобритании, Австрии, Бельгии, Швейцарии, на Кипре и в ОАЭ.

Amazon Prime Video – премиальный видеосервис, запущенный Amazon в 2006 г. (с 2016 г. доступен в России). Пользователи ресурса могут смотреть фильмы и сериалы по платной подписке. Это не первый раз, когда Amazon Prime Video приобретает права на показ российских сериалов. На сервисе доступны к просмотру сериалы телеканала НТВ (входит в «Газпром-медиа») «Апперкот для Гитлера» и «Орден». Также в прошлом году Amazon Prime Video приобрел права на показ четырех сериалов холдинга CTC Media – «Молодежка», «Психологини», «Лондонград» и «Паук» (транслировался на телеканале «Че»).