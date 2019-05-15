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РБК узнал об утечке в сеть паспортных данных Чубайса и Дворковича

Около 360 000 записей с личными данными было обнаружено в открытом доступе информационных систем госорганов. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование председателя Ассоциации участников рынков данных Ивана Бегтина «Утечки персональных данных из открытых источников. Государственные информационные системы».

Издание, в частности, удостоверилось в публикации документа фонда поддержки социальных, образовательных, инновационных и спортивных проектов «Ладья» в реестре отчетов некоммерческих организаций Минюста. В президиум фонда входят, в том числе, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, сопредседатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович и его жена Зумруд Рустамова, а также телеведущий Владимир Соловьев. Аналогичный документ Фонда инфраструктурных и образовательных программ содержит, например, паспортные данные председателя правления «Роснано» Анатолия Чубайса и топ-менеджеров корпорации.

В исследовании проанализированы данные с сайтов восьми информационных госсистем. Речь идет о реестре субсидий федерального бюджета Минфина, реестре отчетов некоммерческих организаций Минюста, реестре обращений граждан на портале «Онлайн инспектор» Роструда, информационной системы «Правовые акты ФАС России», портале торгов по госимуществу ФАС, портале управления многоквартирными домами Москвы, столичном сайте закупок, а также портале государственного и муниципального заказа федерального казначейства. В первой части исследования по сайтам удостоверяющих центров, которые занимаются подтверждением электронной подписи, говорится об утечке 63 000 записей с раскрытием персональных данных, во второй, по сайтам торговых площадок, – о 2,24 млн записей с паспортными данными и СНИЛС.

Автор исследования описал алгоритм поиска личных данных по каждому из указанных сайтов. Еще до публикации своего труда Бегтин отправил его в Роскомнадзор. В нем сообщили, что обращение «не является основанием для проведения внеплановых проверок в отношении организаций, упомянутых в письме».