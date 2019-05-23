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ФАС раскритиковала проект концепции развития в России сетей 5G

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) раскритиковала проект концепции развития в России сетей 5G, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на подготовленный ведомством отзыв. Базовый сценарий проекта, разработанный Минкомсвязи, предполагает создание единого оператора 5G в виде консорциума, которому государство передаст весь радиочастотный спектр нового поколения сетей. По мнению министерства, это наименее затратный вариант. По оценке Минкомсвязи, расходы бизнеса на запуск 5G в городах-миллионниках к 2024 г. составят 54–55 млрд руб., тогда как без консолидации или при частичном объединении ресурсов — 110–161 млрд руб.

Однако в ФАС считают, что такой вариант приведет к монополизации рынка. Единый оператор сможет завышать цены на допуск к сетям сторонних компаний, утверждают в службе. Помимо этого возникнут проблемы с использованием для 5G уже существующих сетей 4G операторов, которые не войдут в консорциум. Такая ситуация приведет к стагнации отрасли, отметили в ФАС. При этом государство будет вынуждено отказаться от распределения частот в диапазоне 3,5 ГГц через аукционы, а следовательно, не сможет на них заработать, поясняет ведомство.

По мнению ФАС, операторам не стоит создать совместное юридическое лицо, которое получит все частоты. Вместо этого частоты необходимо выделить каждому оператору по отдельности, утверждают в службе.

В середине апреля вице-премьер Максим Акимов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой дать поручения по расчистке частот для сетей связи 5G. Наиболее привлекательный диапазон для развертывания сетей 5G — это 3,4–3,8 ГГц. Однако до сих пор вопрос выделения этих частот для сетей связи пятого поколения не решен. Сейчас на этих частотах работает спутниковая связь военного и других ведомств, рассказывал «Ведомостям» федеральный чиновник. «Верхний диапазон – 3,4–3,8 ГГц – находится в основном в использовании для специальных задач», – говорил на встрече с президентом Акимов. В свою очередь Минобороны в отзыве на проект концепции развития 5G рекомендовало повременить с использованием этого диапазона.