Ведущие американские газетные издательства объявили о слиянии

Политика

Новости

ВЦИОМ: более половины россиян опасаются ядерной войны

Больше половины россиян опасаются наступления ядерной войны, следует из результатов опроса, который провел Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ). 33% опрошенных испытывают по этому поводу беспокойство, 14% – сильную тревогу, а 5% – постоянный страх.

Почти 80% респондентов уверены, что при возникновении подобного конфликта у них не будет возможности выжить, несмотря на бомбоубежища и различные запасы. О наличии бомбоубежищ знают только 15% россиян, выяснил ВЦИОМ, а более 70% граждан не представляют, где их искать. Наибольшую угрозу, связанную с применением атомного оружия, согласно опросу, россияне связывают США. Эту страну назвали 60% респондентов ВЦИОМа. Еще 13% россиян опасаются Китая, 6% – Великобритании.

Динамику изменения настроений россиян за прошлые годы ВЦИОМ не приводит. Телефонный опрос прошел в июне 2019 г., в нем участвовали россияне старше 18 лет. В ходе него социологи побеседовали с 1600 респондентами. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

В настоящий момент договор СССР и США о ракетах средней дальности (ДРСМД) официально аннулирован. Он запрещал разработку, производство и развертывание баллистических и крылатых ракет наземного базирования радиусом действия от 500 до 5500 км. Между Россией и США действует еще один договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), срок которого истекает в 2020 г. Он предусматривает взаимное сокращение ядерного оружия. После встречи президентов двух стран в июне 2019 г. Владимир Путин дал министру иностранных дел Сергею Лаврову поручение возобновить консультации с США по СНВ-3. Аналогичное поручение получил от Дональда Трампа и госсекретарь Майк Помпео.