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Артемий Лебедев заявил об отъезде из России из-за политической ситуации

Дизайнер Артемий Лебедев уехал из России в Европу из-за реакции российских властей на несогласованные акции протестов. Об этом он сообщил на своем YouTube-канале. Лебедев утверждает, что ему пришлось уехать в срочном порядке. «Это решение далось мне совсем непросто», – отметил он. По его мнению, политическая ситуация в России вызывает большую обеспокоенность. Лебедев не исключил, что в будущем не сможет вернуться в Россию. «То, что происходит сейчас, не может оставить никого равнодушным и спокойным», – заявил дизайнер.

«Мне очень больно все это видеть, я понимаю, как правящая, можно сказать, клика ворует наше будущее», – сказал он, добавив, что «они украли наши выборы, они украли наши голоса, они лишают нас всего, что у нас есть». Лебедев также сетует на то, что во власть не могут прийти молодые, талантливые и умные люди. По его мнению, в России у граждан ничего не осталось: «Эти люди украли все наши деньги, все наши пенсии, обложили нас налогами». Лебедеву тяжело оставаться в России, когда в стране происходят «ужасные события».

В Москве 27 июня еще до начала несогласованной акции протеста был задержан дизайнер Студии Артемия Лебедева Константин Коновалов. Ранее в Twitter Коновалов написал, что его задержали во время утренней пробежки. «Бежал перед мэрией, меня задержали, повалили лицом в асфальт», – уточнил он. 2 августа в отношении дизайнера возбудили административное дело по ст. 20.2 КоАП за «нарушение порядка организации и проведения митинга».

Студия Артемия Лебедева была основана в 1995 г. в Москве. В ее портфолио почти 4000 проектов, в том числе схемы московского метро, сайты КФС, «Билайна» и Альфа-банка, дизайн территории металлургического комбината «Северстали» и магазина «Вкусвилл».