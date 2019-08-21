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ФАС выступила против создания единой интернет-платформы для телеканалов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступила против законопроекта о создании единого поставщика контента 20 телеканалов в интернете, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отзыв ведомства. ФАС указывает, что считает «крайне опасным» исключение любого субъекта из-под антимонопольных ограничений. Также негативно оценили законопроект Ассоциация кабельного телевидения России (АКТР) и ассоциация региональных операторов связи «Ростелесеть».

Замминистра связи Алексей Волин сообщил изданию, что министерству известна позиция ФАС по законопроекту, оно запросило мнения федеральных каналов и крупнейших медиахолдингов.

Проект закона о создании единой интернет-платформы 23 июля внесли в Госдуму председатель комитета по информполитике Леонид Левин и его заместитель Сергей Боярский. Документ предусматривает создание до 2020 г. единого поставщика контента 20 телеканалов, которого на конкурсе выберет Роскомнадзор и к которому не будут применяться антимонопольные ограничения. Претендовать на статус организации для онлайн-трансляций может только российская компания, у которой уже есть соответствующие договоры как минимум с двумя третями из 20 федеральных каналов.

Ранее сотрудники медиакомпаний говорили «Ведомостям», что единственный реальный претендент – компания «Витрина ТВ», учрежденная крупнейшими телехолдингами. Сейчас у «Витрины ТВ» четыре совладельца: «Национальная медиа группа» (НМГ), «СТС медиа», «Первый канал» и ВГТРК. О намерении присоединиться к проекту заявила в этом году и «Газпром-медиа». Представитель «Витрины ТВ» отмечал, что в случае принятия поправок компания будет участвовать в конкурсе Роскомнадзора.