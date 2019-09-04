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Суд взыскал с экс-владельца Forbes более 41 млн рублей в пользу журнала

Ведомости
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АО «Ас рус медиа», которое в России управляет журналом Forbes, выиграло иск у компании «А-медиа», аффилированной с бывшим владельцем издания Александром Федотовым, следует из картотеки арбитражных дел. Сумма иска составляла 41,6 млн руб., Арбитражный суд Москвы постановил удовлетворить требования истца полностью.

Сейчас в суде на рассмотрении находится еще несколько исков к аффилированным с Федотовым структурам: к «А-медиа дистрибьютор» на сумму 8,3 млн руб., к «Медиа дистрибьюшен» на сумму более 4,5 млн руб. Их суд пока не рассмотрел по существу.

Через компании «А-медиа» и «А-медиа дистрибьютор» размещалась реклама в Forbes и других журналах холдинга ACMG (L’Officiel, SNC, Numero и др.) Федотова, комиссия оставалась у компании. Эти две компании аффилированы с Федотовым, сообщил «Ведомостям» человек, знакомый с деятельностью этих компаний. Директор по маркетингу и связям с общественностью Forbes Russia Дмитрий Озман подтвердил «Ведомостям» эту информацию: часть рекламных бюджетов журнала, действительно, переводилась через эти компании. За это компании Федотова получали комиссию, говорит он, не уточняя ее размера.

В сумму иска входят средства, которые компания Федотова получала как до заключения сделки по продаже Forbes Магомеду Мусаеву, так и после, говорит Озман. Какая часть суммы иска была получена по завершении сделки, он не раскрывает. 17 марта 2019 г. Forbes расторг контракт с «А-медиа», сказал он.

Федотов стал владельцем российской версии журнала Forbes осенью 2015 г. Журнал вошел в холдинг ACMG, в который также входили журналы SNC, L’Officie, Golf Digest, Objekt Russia, Interni и др. В конце 2016 г. в издательском доме начались финансовые трудности: Федотов не смог погасить лицензионный платеж американскому Forbes в размере около $1 млн, а сделал это лишь спустя полгода. В марте 2017 г. ФНС блокировала расходные операции по счетам АО «Ас рус медиа», такие сведения были на сайте «Банкинформа», затем ФНС блокировала операции и по счетам в журналах ACMG. В августе прошлого года «Ас рус медиа» задолжала почти 100 млн руб. налогов. В том же месяце Федотов продал российский Forbes бизнесмену Магомеду Мусаеву, зятю бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова. Структуры Мусаева возьмут на себя погашение долгов издания, говорилось в сообщении компании.

В конце мая 2019 г. суд признал Федотова банкротом по его собственному заявлению. В качестве причины банкротства он указал «невозможность ИП погасить 381 млн руб. задолженности перед Silosso Co. Ltd». Представитель Forbes заявил «Ведомостям», что компания рассчитывает получить выигранные у Федотова в суде средства.

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Правительство Украины одобрило увольнение Кличко с поста главы администрации Киева

Ведомости
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Правительство Украины согласовало увольнение Виталия Кличко с поста поста главы администрации Киева. Об этом на брифинге сообщил премьер Алексей Гончарук, передает УНИАН. Представление об увольнении Кличко было направлено в офис президента Владимира Зеленского.

Кличко назвал неконституционной и недемократичной попытку уволить его с поста главы администрации Киева. По его мнению, это шаг к уничтожению местного самоуправления и введению двоевластия в городе.

Кличко с июня 2014 г. занимает пост и мэра Киева, и главы городской администрации. Мэра Киева выбирают жители в ходе голосования, а главу администрации назначает и увольняет президент по представлению правительства.

Офис Зеленского 24 июля просил правительство согласовать увольнение Кличко с поста главы администрации. Однако действующий на тот момент состав правительства отказался рассматривать этот вопрос. 29 августа Верховная рада утвердила новый состав правительства.

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Google заплатит рекордный штраф за сбор данных детей на YouTube

Ведомости
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Google заплатит штраф в размере $170 млн за незаконный сбор видеохостингом YouTube информации о детях без согласия их родителей. Это самый большой штраф, который выплачивали Федеральной торговой комиссии США (FTC) за нарушение закона о защите конфиденциальности детей в интернете.

Соглашение также обязывает Google и YouTube разработать и внедрить систему, которая позволит идентифицировать детский контент. Кроме того, они должны будут предоставлять отчет о своей практике сбора данных и проверяемые согласия родителей.

В прошлом году коалиция групп по защите конфиденциальности пожаловалась в FTC на то, что YouTube в нарушение закона собирает информацию о несовершеннолетних без согласия их родителей и использует ее в таргетированной рекламе.

В 2015 г. компания создала отдельное приложение для детского контента YouTube Kids. В нем не собираются персональные данные пользователей. Сервис рассматривал возможность перенести в него весь детский контент, а также запустить YouTube Kids для браузеров.

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Аpple запатентовала ремешок для часов, идентифицирующий пользователя по запястью

Ведомости
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Аpple запатентовала ремешок для Аpple Watch, позволяющий определять пользователя по коже и отпечатку запястья, сообщает TechCrunch. У новых браслетов появится инфракрасное излучение, с помощью которого устройства будут идентифицировать пользователей для разблокировки. Сейчас для разблокировки Apple Watch требуется ввести пароль.

Также компания запатентовала технологию, которая позволит автоматически затягивать ремешок, если часы начнут спадать. Еще одно нововведение касается отображения на ремешке информации с дисплея телефона: о входящих сообщениях или о событии в календаре.

Аpple Watch выпускаются с сентября 2014 г., средняя стоимость гаджета варьируется от 23 000 до 34 000 руб.

Ранее сегодня стало известно, что Apple весной 2020 г. может представить новый бюджетный смартфон. Он станет первым бюджетным телефоном от Apple с 2016 г., когда компания представила iPhone SE. 10 сентября Apple проведет презентацию, на которой может представить сразу три новых модели iPhone – они будут развитием iPhone XR, XS и XS Max, выпущенных в 2018 г.

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Генпрокуроры США готовят антимонопольное расследование против Google

Ведомости
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Более 30 генеральных прокуроров США готовят антимонопольное расследование в отношении Google (принадлежит Alphabet Inc), сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Расследование касается возможного нарушения компанией антимонопольного законодательства. О начале расследования планируется объявить 9 сентября.

Financial Times со ссылкой на источник сообщает, что Google тайно передает данные пользователей рекламодателям через сервис DoubleClick, на основе которого работает система контекстной рекламы компании. По итогам расследования выяснится, действительно ли Google передает рекламным компаниям данные о расе и политических взглядах своих пользователей. В пресс-службе Google рассказали, что компания не использует личные данные пользователей без их согласия.

В августе глава антимонопольного подразделения минюста США Макан Дельрахим сообщал, что ведомство сотрудничает с группой из более чем 10 генеральных прокуроров штатов, которые проводят масштабное расследование в отношении ведущих технологических компаний.

В июне Reuters сообщал о планах властей США провести антимонопольную проверку Apple, Google, Amazon и Facebook. Однако будет ли официальное расследование, пока неизвестно. В 2017 г. Еврокомиссия оштрафовала Google на 2,4 млрд евро за злоупотребление доминирующим положением среди поисковиков при запуске сервиса для сравнения цен на товары, в 2018 г. компанию оштрафовали еще на 4,34 млрд евро за использование операционной системы Android для укрепления позиций своей поисковой системы, а в 2019 г. – на 1,49 млрд евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке онлайн-рекламы.

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Бизнес
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На буклетах ВЭФа вместо моста на остров Русский напечатали фото моста в Бангкоке

Ведомости
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На буклетах и другой сувенирной продукции Восточного экономического форума (ВЭФ), проходящего во Владивостоке, вместо фотографии моста на остров Русский ошибочно изображен мост, расположенный в Бангкоке, сообщил Минпромторг на официальной странице в Instagram.

«Друзья, мы признаем ошибку – на буклетах и другой сувенирной продукции... по ошибке было размещено изображение вантового моста в Бангкоке», – уточнили в ведомстве. Минпромторг поблагодарил гостей мероприятия, указавших на ошибку, и пообещал исправить «досадное недоразумение». «Мы уже печатаем новую продукцию с настоящим Русским мостом! Уже завтра она будет доступна всем участникам и гостям ВЭФа», – отметили в ведомстве.

Пятый Восточный экономический форум открылся на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 4 сентября. Он проработает до 6 сентября. Его организатором является «Росконгресс». В нем принимают участие около 8200 человек из 65 стран.

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Финансы
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Орешкин предложил в 20 раз удешевить процедуру банкротства физлиц

Ведомости
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Минэкономразвития готовит предложения в законы и нормативные акты, чтобы кардинально снизить расходы физического лица для признания себя банкротом через суд, заявил в интервью Business FM министр Максим Орешкин. По его словам, сейчас стоимость процедуры достигает 200 000 руб., что является неподъемным для большинства должников. Министерство хочет снизить расходы граждан до 10 000 руб.

Закон о банкротстве физлиц вступил в силу осенью 2015 г. Он позволяет должникам списать или реструктурировать долги, однако процедура накладывает отпечаток на кредитную историю клиента. Гражданин может подать на банкротство, если его долг выше 500 000 руб., а просрочка превысила 90 дней. Расходы, о которых говорит Орешкин, – это оплата услуг финансового управляющего, расходы на сбор и подачу документов в Арбитражный суд, работу оценщиков и другие услуги.

Банки должны помнить, что не все клиенты обладают достаточной финансовой грамотностью, и нести ответственность за то, какие продукты они предлагают клиентам, подчеркнул Орешкин в интервью. «С человеком нужно работать, ему нужно объяснять все финансовые последствия, в каких-то ситуациях его нужно даже убеждать не брать кредит», – отметил министр. Орешкин ранее неоднократно говорил, что его беспокоят темпы роста потребительского кредитования в России. По словам министра, у трети заемщиков отношение платежа к доходам (PTI) превышает 60%, что ведет к формированию пузыря. Руководитель ЦБ Эльвира Набиуллина считает, что такие опасения сильно преувеличены.

Процедуру личного банкротства уже прошли несколько бизнесменов. Например, в апреле 2019 г. Арбитражный суд Москвы признал банкротом бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. Общая задолженность Исмаилова составила более 30 млрд руб. Основными кредиторами бизнесмена стали стали БМ-банк (бывший Банк Москвы, принадлежит ВТБ), кипрская компания Sezaria Limited и Deutsche Bank. Банкротами также признаны, например, экс-владелец аквапарка «Лимпопо» и КРК «Уралец» Николай Кретов, экс-владельцы ГК «УралФрансАвто» Григорий Балакин и Александр Иванской, бывший владелец ГК «Бест» Александр Попов, экс-владелец завода «Автомобили и моторы Урала» Павел Чернавин.

Технологии
Новости

Apple представит бюджетный iPhone впервые с 2016 года

Ведомости
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Apple весной 2020 г. может представить новый бюджетный смартфон, сообщает Nikkei. Название и цену устройства издание не уточняет.

Новый iPhone оснастят экраном в 4,7 дюйма (11,9 см), то есть как у iPhone 8, рассказали источники издания. Технические характеристики будут такими же, как у флагманских моделей, которые Apple представит 10 сентября. Исключением станет дисплей – вместо OLED-экранов в него встроят более дешевый ЖК-дисплей. Это позволить снизить цену на смартфон, подчеркнули источники.

Смартфон может стать первым бюджетным iPhone с 2016 г., когда компания представила iPhone SE. Телефон с экраном диагональю 4 дюйма (10 см) стоил от $399. Только в 2016 г. было продано 30 млн устройств и еще 10 млн – за два последующих года, напоминает Nikkei. С помощью новинки Apple хочет привлечь покупателей в развивающихся странах и вернуть часть аудитории, которая перешла к Huawei и другим конкурентам.

10 сентября Apple проведет презентацию, на которой может представить сразу три новых модели iPhone – они будут развитием iPhone XR, XS и XS Max, выпущенных в 2018 г.

Бизнес
Новости

Минтранс предложил отменить предполетный досмотр на внутренних транзитных рейсах

Ведомости
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Минтранс подготовил проект приказа об отмене досмотра транзитных пассажиров внутренних авиалиний. Об этом на ВЭФе сообщила директор департамента госполитики в области гражданской авиации ведомства Светлана Петрова, передает «Интерфакс».

Отмена предполетного досмотра снизит риск опоздания пассажиров на рейс, отметила Петрова. Эта мера также позволит сэкономить аэропортам и авиакомпаниям, добавил гендиректор холдинга «Аэропорты регионов» Евгений Чудновский: первым не придется строить лишние перегородки, коридоры и этажи для разграничения потоков, а для вторых снизится время разворота самолета и стыковки рейсов.

В Великобритании до 2022 г. планируется снять ограничения на провоз в самолетах жидкостей в любых объемах. Это позволят сделать 3D-сканеры багажа, которыми планируется оборудовать все главные аэропорты страны.

Технологии
Новости

В Госдуме пригрозили лишить Deutsche Welle аккредитации в России

Ведомости
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Председатель комиссии Госдумы по расследованию вмешательства в дела России Василий Пискарев будет настаивать на участии представителей Deutsche Welle, передает «Интерфакс». В противном случае издание может лишиться аккредитации от Министерства иностранных дел России.

«Есть и другие рычаги – мы обратимся в орган, выдавший аккредитацию, чтобы они [ее] приостановили или лишили вообще полностью их отдельных корреспондентов», – заявил он.

Глава администрации генеральной дирекции Deutsche Welle Йоханнес Хоффман ранее направил Пискареву письмо, в котором пояснил, что не видит правовой возможности участвовать в работе комиссии российского парламента, поскольку медиакорпорация подотчетна надзорным органам Германии.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее обвинял издание Deutsche Welle во вмешательстве в дела России. МИД России пояснял, что вмешательством могут считаться призывы Deutsche Welle к участию в несогласованных акциях в Москве. Временной поверенной в делах ФРГ в России Беате Гжески во время беседы в МИДе указали на недопустимость подобных действий со стороны зарубежной медиакорпорации. Само издание отвергало обвинения во вмешательстве и указывало, что соблюдает российские законы.

Политика
Новости

Джонсон пообещал провести внеочередные выборы в случае отсрочки Brexit

Ведомости
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Премьер-министр Великобритании и лидер консерваторов Борис Джонсон намерен провести всеобщие досрочные выборы в парламент 15 октября. Об этом он заявил, выступая перед парламентом, трансляция есть на его сайте. По словам Джонсона, досрочные выборы возможны в том случае, если будет принят законопроект о переносе Brexit.

Накануне, 3 сентября, Джонсон потерял большинство в британском парламенте после того, как консерватор Филлип Ли сообщил, что покидает партию и вступает в ряды либеральных демократов. Он объяснил, что уходит из-за беспринципности методов консерваторов, которыми они пытаются добиться жесткого Brexit.

28 августа королева Великобритании Елизавета II одобрила предложение Джонсона приостановить работу парламента с 9–12 сентября по 14 октября. Позднее начало работы парламента означает, что у депутатов почти не останется времени, чтобы внести свой вклад в работу над условиями Brexit.

Политика
Новости

Власти Гонконга отзовут законопроект об экстрадиции

Ведомости
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Глава администрации Гонконга Кэрри Лам объявила, что законопроект об экстрадиции в материковый Китай будет официально отозван. Он стал причиной начала массовых протестов в стране.

Ранее Лам заявляла, что работа над законопроектом приостановлена, но протестующие требовали однозначно отозвать его. Они также сформулировали еще четыре основных требования к властям: отказ от квалификации протестов как массовых беспорядков, освобождение и оправдание арестованных участников, создание независимой комиссии для оценки действий полицейских и введение всеобщего избирательного права. Однако Лам на данный момент отказалась их выполнить. По ее словам, прекратить уголовное преследование арестованных протестующих невозможно, так как это нарушает принципы верховенства закона и независимости минюста, а дискуссия о демократизации должна вестись в рамках правовых рамок и без дальнейшей поляризации общества.

Активист Джошуа Вонг, задержанный на прошлой неделе, написал на своей странице в Twitter, что заявление Лам было сделано слишком поздно. Власти Гонконга должны выполнить все пять требований протестующих, считает он.

Протесты в Гонконге начались в июне. За время их проведения были задержаны более 1200 человек.

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