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ФНС предупредила о случаях мошенничества с фальшивыми уведомлениями

Федеральная налоговая служба (ФНС) сообщила об участившихся случаях мошенничества с уведомлениями об уплате налогов. Налогоплательщикам массово приходят поддельные письма с требованием оплатить налоги по реквизитам, принадлежащим мошенникам, сообщает «РБК» со ссылкой на пресс-службу ФНС.

О получении таких налоговых уведомлений на своей странице в Facebook рассказал пользователь Денис Виленский. По его словам, ему на почту пришло заказное письмо якобы от ФНС с требованием оплатить налоги. Попытавшись оплатить с помощью QR-кода на конверте он увидел, что сумма налогов завышена. Прервав операцию, Виленский зашел в личный кабинет на сайте ФНС и выяснил, что сумма к оплате в несколько раз меньше указанной в письме. В комментариях к его посту пользователи сообщили об аналогичных письмах.

В ФНС сообщили, что организация не имеет к письмам никакого отношения. Там порекомендовали проверять информацию через сервис «Личный кабинет налогоплательщика».