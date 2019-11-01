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Онлайн-кинотеатр Apple TV+ заработал в России

Ведомости
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Онлайн-кинотеатр Apple TV+ заработал в России. Его сайт доступен для пользователей с 1 ноября. Стоимость подписки составит 199 руб. в месяц. Сервис можно использовать на гаджетах Apple с помощью приложения Apple TV. 

Те, кто купил любое новое устройство компании (iPhone, iPad или Mac), получат годовую подписку бесплатно. Все фильмы, сериалы и шоу на сервисе можно смотреть на разных языках с субтитрами на разных языках. К примеру, там доступен русский, английский, испанский, французский, немецкий, китайский и др.

Apple TV+ доступен уже в 100 странах. В сентябре The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщал о планах Apple показывать фильмы своего производства в кинотеатрах перед тем, как размещать в стриминговом сервисе. По их словам, таким образом компания планирует привлечь знаменитых режиссеров и продюсеров и избежать трений с Голливудом, которые возникли у Netflix. Так, стандартная подписка на Netflix стоит 567 руб. в месяц, а для русского Premier — 129 руб.

24 сентября руководитель Роскомнадзора Александр Жаров на форуме «Спектр 2019» в Сочи заявил, что Apple TV+ может создать угрозу конкуренции для аналогичных российских сервисов. Он отметил, что стоимость услуги будет в 2–2,5 раза дешевле подписки любого из российских онлайн-кинотеатров. Такая цена может быть оправдана исключительно эффектом транснационального масштаба бизнеса, это серьезный вызов, который нам нужно в отрасли обсуждать и понимать, что нам с этим делать, cказал Жаров. По его словам, сотрудникам Роскомнадзора, Минкомсвязи и правительства нужно ускорить работу над нормативной базой закона. 1 ноября близко, документы нужно постараться совместными усилиями выпустить как можно быстрее, сказал он (цитата по ТАСС).

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Бизнес
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Железнодорожными перевозками в Крым будет заниматься частная компания

Ведомости
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Минтранс выбрал железнодорожного перевозчика для пассажирских перевозок в Крым. Им стала компания «Гранд сервис экспресс», говорится в сообщении на сайте ведомства. На сайте компании пока еще нельзя купить билет в Крым.

«Гранд сервис экспресс» создан в 2002 г. Компания стала первой в России частной транспортной компанией, получившей лицензию на железнодорожные перевозки. У нее только два поезда, которые курсируют по маршруту Москва – Санкт-Петербург. Оба поезда – повышенной комфортности, первый запустили в 2005 г.

В Минтрансе сообщили, что с инициативой заниматься перевозками пассажиров в Крым выступила сама компания. В сентябре РБК сообщал, что «Гранд сервис экспресс» подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Таврия». По словам представителя компании, пассажирское сообщение в Крым имеет «значительный потенциал».

Еще в 2005 г. еженедельник «Коммерсантъ. Деньги» писал, что Михаил Рабинович – основной владелец «Гранд экспресса». Бизнесмен связан с бывшим президентом РЖД Владимиром Якуниным, рассказывали источники «Ведомостей». Потом компанию купил «Транскласссервис», но в июне этого года перепродал, писал ТАСС. Покупатель не раскрывался.

Первые пассажиры поедут в Крым по железной дороге из Москвы в Симферополь и из Санкт-Петербурга в Севастополь уже в этом году, после ввода в эксплуатацию железнодорожной части моста через Керченский пролив, сообщили в Минтрансе. Ввод железнодорожной части в эксплуатацию запланирован на декабрь 2019 г. Первый пассажирский поезд проследует по Крымскому мосту 8 декабря, продажа билетов откроется в сентябре. Крымский мост протяженностью 19 км является самым длинным в России. Кроме того, он самый дорогой, его стоимость – 227,9 млрд руб. Автомобльное движение по нему открыли в мае прошлого года.

Строительство Крымского моста за одну минуту

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Бизнес
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РЖД начала продавать билеты на поезда европейских компаний

Ведомости
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АО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК, «дочка» РЖД) с 1 ноября начала продажи билетов на поезда европейских перевозчиков, говорится в сообщении РЖД.

Речь идет о компаниях Eurostar, RENFE, Thalys, TGV, Elipsos, Artesia, Lyria и других. Их поезда ездят, к примеру, в Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Италии, Испании, Франции. Также можно купить абонементный билет для поездок по Европе: Interrail Рass, FranceRail Pass, Swiss Pass.

Продажа проездных документов на европейские поезда начинается за 90 суток до отправления поезда (на поезда отдельных перевозчиков – за 60 суток). Билеты будут продавать в кассах. Сбор за услугу по оформлению билета составит 300 руб. за каждое место, за оформление возврата – 200 руб.

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Политика
Новости

Минздрав опроверг дефицит инсулина в России

Ведомости
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Министерство здравоохранения России заявило об отсутствии дефицита инсулина в российских регионах. Об этом говорится в официальном ответе ведомства «Ведомостям». Объем производства инсулина полностью покрывает текущую потребность, отмечается в сообщении.

Российский рынок инсулина за период сентябрь 2018 г. – август 2019 г. составил 14,8 млн упаковок, средний ежегодный прирост составляет 6%, ссылается министерство на данные аналитической базы IQVIA. Крупнейшие зарубежные производители локализовали свое производство в России, отмечает Минздрав. Ведомство также приводит данные по несостоявшимся закупкам: по итогам трех кварталов только в 21 регионе России число несостоявшихся закупок превышает 33%.

Ранее «Открытые медиа» сообщили, что в ряде регионов есть перебои с обеспечением инсулином. По данным издания, дефицит связан с отказом от импортных закупок. Как писал в августе РБК, в этом году была сорвана четверть всех аукционов по госзакупкам инсулина. Причиной стали слишком низкие цены, которые выставляют заказчики – госучреждения.

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Бизнес
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«Транснефть» выиграла у «Независимой газеты» суд о защите репутации

Ведомости
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Арбитражный суд Москвы рассмотрел иск компании «Транснефть» к редакции «Независимой газеты» и ее автору, директору Фонда прогрессивной политики Олегу Бондаренко, о защите деловой репутации, следует из карточки дела на сайте суда. Информации о решении там нет.

Как уточняет пресс-служба «Транснефти», суд признал не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию «Транснефти» сведения, упоминающиеся в статье «Будем компаундировать. Правда о «грязной» нефти». Она была опубликована в июне этого года. В ней рассказывалось о том, как «Транснефть» планирует решать проблему загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба».

«Ведомости» запросили комментарий редакции «Независимой газеты».

Суд обязал редакцию в течение пяти дней с даты вступления в силу решения удалить спорную статью из интернет-версии издания и опубликовать опровержение, отмечает «Транснефть». Кроме того, суд обязал солидарно взыскать с издания и автора статьи в пользу «Транснефти» компенсацию в 1,5 млн руб.

В конце апреля «Белнефтехим» сообщил о поставках по «Дружбе» загрязненной российской нефти Urals. В сырье было обнаружено высокое содержание органических хлоридов. «Транснефть» объяснила это умышленным загрязнением нефти и мошенничеством с поставками. 24 апреля прокачка некачественной нефти в Белоруссию и европейские страны была приостановлена. Всего было загрязнено, по разным оценкам, 3–5 млн т нефти. Российская и белорусская стороны договорились очистить «Дружбу» от загрязненной нефти при помощи реверсной схемы. В России по факту умышленного загрязнения нефти было возбуждено уголовное дело.

Совет директоров «Транснефти» в июле определил размер компенсаций нефтяным компаниям за загрязнение их нефти в «Дружбе». За каждый баррель сырья она заплатит до $15. Общий размер компенсаций не превысит $45–75 млн.

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Бизнес
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Основатель «Евродона» прокомментировал смену владельца компании

Ведомости
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Основатель и бывший гендиректор группы компаний «Евродон» Вадим Ванеев прокомментировал информацию о том, что ВЭБ.РФ продал предприятие стратегическому инвестору. Его небольшое интервью опубликовало издание «Блокнот Ростов-на-Дону».

«Мы боремся, не прекратили. Что они за год сделали? Убили предприятие. Шесть тысяч человек на улице оказались. И это победа? А сколько людям обещали: работу, экспорт, развитие. И что в итоге? Подсунули бедному Россельхозбанку убитое предприятие и теперь будут этим кичиться», – заявил Ванеев.

30 октября председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил, что наблюдательный совет госкорпорации принял решение продать «Евродон» стратегическому инвестору. Человек, близкий к одной из сторон сделки, сообщил «Ведомостям», что с учетом долга компанию продадут за 6,2 млрд руб., тогда как международный оценщик оценил ее в 4,2 млрд руб. РСХБ выступает в этой сделке лид-менеджером, который в результате череды сделок обеспечит продажу актива пулу профильных инвесторов. ВЭБ.РФ рассчитывал выручить за «Евродон» 10 млрд руб. Долг «Евродона» перед ВЭБ.РФ – 30 млрд руб., сообщал «Интерфакс» со ссылкой на Шувалова. Пресс-служба РСХБ упоминала, что поиск стратегического инвестора еще продолжается.

«Евродон» – бывший крупнейший в России производитель индейки. Компанию основал ростовский бизнесмен Ванеев в 2003 г. В 2016–2018 гг. предприятие столкнулось с несколькими вспышками птичьего гриппа, а после этого – с финансовыми трудностями. Производство фактически остановилось, а контроль над предприятием получил его основной кредитор – ВЭБ.

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Политика
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Авиакомпания «Ямал» назвала причину отказа двигателя SSJ100

Ведомости
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Авиакомпания «Ямал» назвала причину отказа двигателя самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), который 1 ноября совершил экстренную посадку в аэропорту Тюмени. По данным авиакомпании, это произошло из-за попадания в двигатель птицы, сообщает «Интерфакс».

Самолет вылетел из Тюмени в Санкт-Петербург в 19.00 по местному времени (+ два часа по мск), указано в онлайн-табло «Рощино». На борту находились 80 пассажиров. Сотрудник авиакомпании рассказал «Ведомостям», что в двигателе лайнера произошел хлопок и выброс пламени, наблюдалась вибрация. В 18.20 мск самолет благополучно приземлился в аэропорту «Рощино».

В этом году это не первый случай аварийной посадки лайнеров из-за птиц. 15 августа самолет Airbus 321 «Уральских авиалиний», вылетевший из аэропорта «Жуковский» в 06.05 рейсом Москва – Симферополь, совершил экстренную посадку. При взлете он столкнулся со стаей чаек, в результате чего оба двигателя вышли из строя. Командир корабля Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин посадили лайнер с убранными шасси на кукурузное поле в 1 км от аэропорта. Никто из 226 пассажиров и семи членов экипажа не погиб.

Политика
Новости

SSJ100 совершил аварийную посадку в аэропорту Тюмени

Ведомости
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Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) авиакомпании «Ямал» готовится к аварийной посадке в тюменском аэропорту «Рощино», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона. Cамолет летел из Тюмени в Санкт-Петербург. 

В 18.20 мск самолет благополучно приземлился в аэропорту «Рощино».

«В двигателе лайнера произошел хлопок, выброс пламени, наблюдалась вибрация», – рассказал «Ведомостям» сотрудник «Ямала». По его словам, командир выключил двигатель, лайнер находится в зоне ожидания аэропорта, вырабатывает топливо, чтобы затем приземлиться. На борту находится 80 пассажиров.

По данным сервиса Flightradar, SSJ100, следовавший из Тюмени в Санкт-Петербург, находится в небе под Тюменью. Самолет SSJ100 авиакомпании «Ямал» вылетел из аэропорта Тюмени в 19.00 по местному времени (+ два часа по мск), указано в онлайн-табло «Рощино».

Sukhoi Superjet 100 производит «дочка» государственной Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) – «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС). Авиакомпания «Ямал» эксплуатирует на внутренних рейсах 15 самолетов SSJ100. Крупнейшим эксплуатантом лайнеров является «Аэрофлот». У авиакомпании 49 таких самолетов.

Бизнес
Новости

Google купит производителя фитнес-браслетов Fitbit за $2,1 млрд

Ведомости
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Компания Google объявила о покупке производителя фитнес-браслетов и часов Fitbit. Сумма сделки составила $2,1 млрд. Сделку планируется закрыть в 2020 г.

В Google отметили, что эта сделка поможет им укрепиться на рынке умных часов. Генеральный директор Fitbit Джеймс Парк назвал Google идеальным партнером для продвижения миссии компании. По словам вице-президента Google Рика Остерло, покупка Fitbit позволит еще больше инвестировать в Wear OS (операционная система для носимых устройств), а также внедрять на рынок сделанные Google носимые устройства.

Fitbit была основана в 2007 г., IPO компании прошло в 2015 г. Кроме фитнес-браслетов компания также выпускает часы и другие устройства. В 2017 г. она заняла третье место на мировом рынке носимой электроники. Доля продаж компании в штуках составила 13,3% рынка. На первом и втором местах Apple (15,3%) и Xiaomi (13,6%).

Бизнес
Новости

Чешский миллиардер стал крупнейшим акционером ритейлера Metro

Ведомости
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Компания EP Global Commerce (EPGC), которая принадлежит чешскому миллиардеру Даниэлю Кретинскому, реализовала колл-опцион на покупку около 45 млн обыкновенных акций Metro AG у холдинга Franz Haniel & Cie. Таким образом, EPGC доведет свою долю почти до 30% и станет крупнейшим акционером торговой сети , говорится на сайте EPGC. Финансовые подробности сделки не разглашаются. Она будет закрыта 6 ноября.

До этой сделки EPGC принадлежали 17,52% Metro. Впервые чешская компания вошла в капитал торговой сети в августе 2018 г.

Этим летом EPGC уже пыталась купить Metro за 5,8 млрд евро, но компания отклонила это предложение, потому что совет директоров счел сумму заниженной. Согласно немецкому законодательству при приобретении доли более 30% инвестор должен сделать предложение о поглощении компании.

Кретинский – один из самых богатых бизнесменов Чехии, ему принадлежит 94% крупнейшей энергетической группы в Центральной Европе Energetický a průmyslový Holding, у него также есть доля в Le Monde. Forbes оценивает состояние бизнесмена в $2,9 млрд. Financial Times называет Кретинского одним из самых влиятельных людей Европы.

Metro AG основана в 1964 г. в Германии. В 2016 г. компания объявила о разделении бизнеса: сеть центров мелкооптовой торговли Metro Cash & Carry и продовольственные гипермаркеты Real объединились в компании под брендом Metro, магазины бытовой техники и электроники Media Markt и Saturn – в компании Ceconomy. На 15.00 мск капитализация компании – 5,3 млрд евро.

Бизнес
Новости

Основатель «Додо пиццы» объявил о планах открывать кофейни, отели и химчистки

Ведомости
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Сеть пиццерий «Додо пицца» начнет запускать кофейни, суши, пекарни, мини-гостиницы и химчистки. Об этом написал в Facebook основатель сети Федор Овчинников.

По его словам, рост на международных рынках требует времени, а рынок пиццы в России и соседних русскоязычных странах «не такой уж большой». «Мы не сомневаемся, что сможем добиться прорыва на рынке пиццы в Китае и Великобритании, но, для того чтобы начать реальное масштабирование, нам понадобится еще три-четыре года», – отметил он. Все это время компании надо продолжить инвестировать в систему, команду, создание международной структуры, объяснил Овчинников.

Основатель «Додо пиццы» отметил, что в настоящее время компания рассматривает возможность создания сети «кебаб-хаусов» (шаурмы). Согласно идее у этой сети будет мобильное приложение для заказа, клиент сможет изменить рецепт по себя «с гарантиями безопасности и чистоты». «Думаем о сети пекарен, кофеен, суши и вока», – добавил он.

«Додо пицца» может также запустить сеть доступных мини-отелей «с классным стильным дизайном и юзабилити, которые бы управлялись через смартфон», отметил Овчинников. В таких отелях не было бы администраторов, а вместо ключей было бы мобильное приложение, подчеркнул он.

«Додо пицца» готова запускать «новые концепции в розничном бизнесе на базе франчайзинговой платформы Dodo». Она «включает в себя информационную систему Dodo IS, систему поставок, контроля качества, обучения, коммуникации, финансирования роста партнеров-франчайзи и много другое», рассказал бизнесмен. По его словам, компания будет ориентироваться на опыт «Яндекса» в строительстве компании-экосистемы. Но, в отличие от «Яндекса», «Додо пицца» не будет делать «зонтичный» бренд, отметил Овчинников: каждая концепция может иметь собственное имя.

Первое заведение «Додо пицца» открылось в 2011 г. в Сыктывкаре. Сейчас, по собственным данным, у сети 540 пиццерий.

Бизнес
Новости

Титов заявил, что шокирован приговором бизнесмену из «лондонского списка»

Ведомости
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Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов шокирован решением Кировского районного суда Ростова-на-Дону, приговорившего бизнесмена Андрея Каковкина к трем годам колонии общего режима, об этом он написал в Facebook. Этот предприниматель стал первым участником так называемого «лондонского списка», вернувшимся в Россию.

«Но что теперь, опускать руки? Да, тяжело. Мы не в карты играем, а с суровой правоохранительной системой работаем. Никто не говорил, что будет легко», – написал Титов. Он отметил, что силовики соблюли гарантии и договоренности, поэтому Каковкин не был арестован до вынесения приговора суда. Бизнес-омбудсмен пообещал и дальше поддерживать предпринимателя и юридически, и информационно. Он добавил, что считает дело Каковкина гражданско-правовым спором. В связи с этим Титов готовит серию писем в прокуратуру.

По словам Титова, из всех вернувшихся в Россию предпринимателей из «лондонского списка» в отношении троих прекращены уголовные дела за отсутствием состава преступления, для 10 человек отменены заочные аресты, один амнистирован. В работе еще 100 обращений от заявителей, по которым ведется работа по включению в «лондонский список», добавил Титов.

В феврале 2018 г. Титов встретился в Лондоне с предпринимателями, уехавшими из России из-за заведенных на них дел. Бизнес-омбудсмен предложил им вернуться в Россию. Список желающих вернуться, в котором оказался и Каковкин, был передан в Кремль. 23 февраля 2019 г. Каковкин вернулся в Россию, его задержали в аэропорту Ростова-на-Дону, но позже отпустили.

В конце октября суд признал Каковкина виновным в мошенничестве. По версии следствия, он вместе с сообщником 11 августа 2015 г. похитил 10 млн руб., принадлежащих одной из коммерческих компаний. Предприниматель не признал вину, его защита обжаловала приговор.

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