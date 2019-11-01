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Онлайн-кинотеатр Apple TV+ заработал в России

Онлайн-кинотеатр Apple TV+ заработал в России. Его сайт доступен для пользователей с 1 ноября. Стоимость подписки составит 199 руб. в месяц. Сервис можно использовать на гаджетах Apple с помощью приложения Apple TV.

Те, кто купил любое новое устройство компании (iPhone, iPad или Mac), получат годовую подписку бесплатно. Все фильмы, сериалы и шоу на сервисе можно смотреть на разных языках с субтитрами на разных языках. К примеру, там доступен русский, английский, испанский, французский, немецкий, китайский и др.

Apple TV+ доступен уже в 100 странах. В сентябре The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщал о планах Apple показывать фильмы своего производства в кинотеатрах перед тем, как размещать в стриминговом сервисе. По их словам, таким образом компания планирует привлечь знаменитых режиссеров и продюсеров и избежать трений с Голливудом, которые возникли у Netflix. Так, стандартная подписка на Netflix стоит 567 руб. в месяц, а для русского Premier — 129 руб.

24 сентября руководитель Роскомнадзора Александр Жаров на форуме «Спектр 2019» в Сочи заявил, что Apple TV+ может создать угрозу конкуренции для аналогичных российских сервисов. Он отметил, что стоимость услуги будет в 2–2,5 раза дешевле подписки любого из российских онлайн-кинотеатров. Такая цена может быть оправдана исключительно эффектом транснационального масштаба бизнеса, это серьезный вызов, который нам нужно в отрасли обсуждать и понимать, что нам с этим делать, cказал Жаров. По его словам, сотрудникам Роскомнадзора, Минкомсвязи и правительства нужно ускорить работу над нормативной базой закона. 1 ноября близко, документы нужно постараться совместными усилиями выпустить как можно быстрее, сказал он (цитата по ТАСС).