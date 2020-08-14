Apple и Google удалили игру Fortnite из магазинов приложений
13 августа Apple и Google удалили из своих магазинов приложений Apple Store и Google Play Store мобильную версию популярной игры Fortnite, разработчиком которой является американская компания Epic Games. Встроенная в приложение система платежей позволяет обходить платежные механизмы магазинов приложений и осуществлять транзакции напрямую. В результате разработчик получает возможность не платить комиссию в размере 30%, которую взимают Apple и Google, а это нарушает политику компаний.
В тот же день Epic Games подала иск в отношении Apple, обвиняя компанию в нарушении антимонопольного законодательства, сообщает Financial Times. Руководство Epic Games заявило, что Apple «накладывает необоснованные ограничения и незаконно монополизирует рынок». В Epic Games подчеркнули, что не собираются требовать денежных выплат от Apple или Google, а стремятся положить конец несправедливым действиям компаний в отношении разработчиков приложений.
Представители Apple и Google отказались от комментариев. Однако в Apple сообщили, что правила компании одинаковы для всех разработчиков, поэтому Fortnite была удалена из магазина App Store несмотря на свою популярность. В июле 2020 г. Fortnite скачали около 2 млн раз, сообщает Reuters со ссылкой на аналитическую компанию SensorTower. С момента выхода ее установили 133,2 млн пользователей Apple и 11 млн пользователей Android (игра появилась в Apple Store в апреле 2018 г., а в Google Play Store только в апреле 2020 г.). На это приложение приходится $1,2 млрд из общих трат через App Store и $10 млн через Google Play Store.