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Apple и Google удалили игру Fortnite из магазинов приложений

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13 августа Apple и Google удалили из своих магазинов приложений Apple Store и Google Play Store мобильную версию популярной игры Fortnite, разработчиком которой является американская компания Epic Games. Встроенная в приложение система платежей позволяет обходить платежные механизмы магазинов приложений и осуществлять транзакции напрямую. В результате разработчик получает возможность не платить комиссию в размере 30%, которую взимают Apple и Google, а это нарушает политику компаний.

В тот же день Epic Games подала иск в отношении Apple, обвиняя компанию в нарушении антимонопольного законодательства, сообщает Financial Times. Руководство Epic Games заявило, что Apple «накладывает необоснованные ограничения и незаконно монополизирует рынок». В Epic Games подчеркнули, что не собираются требовать денежных выплат от Apple или Google, а стремятся положить конец несправедливым действиям компаний в отношении разработчиков приложений.

Представители Apple и Google отказались от комментариев. Однако в Apple сообщили, что правила компании одинаковы для всех разработчиков, поэтому Fortnite была удалена из магазина App Store несмотря на свою популярность. В июле 2020 г. Fortnite скачали около 2 млн раз, сообщает Reuters со ссылкой на аналитическую компанию SensorTower. С момента выхода ее установили 133,2 млн пользователей Apple и 11 млн пользователей Android (игра появилась в Apple Store в апреле 2018 г., а в Google Play Store только в апреле 2020 г.). На это приложение приходится $1,2 млрд из общих трат через App Store и $10 млн через Google Play Store.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных