Apple и Google удалили игру Fortnite из магазинов приложений

Представители Apple и Google отказались от комментариев. Однако в Apple сообщили, что правила компании одинаковы для всех разработчиков, поэтому Fortnite была удалена из магазина App Store несмотря на свою популярность. В июле 2020 г. Fortnite скачали около 2 млн раз, сообщает Reuters со ссылкой на аналитическую компанию SensorTower. С момента выхода ее установили 133,2 млн пользователей Apple и 11 млн пользователей Android (игра появилась в Apple Store в апреле 2018 г., а в Google Play Store только в апреле 2020 г.). На это приложение приходится $1,2 млрд из общих трат через App Store и $10 млн через Google Play Store.