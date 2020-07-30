Telegram подал антимонопольную жалобу на App Store в Еврокомиссию

В жалобе говорится, что благодаря своей «монополистической мощи» Apple сдерживает инновации на рынке приложений. В качестве примера Telegram привел ситуацию 2016 г., когда мессенджер вынужденно отказался от запуска игровой платформы из-за нарушений правил App Store. По той же причине Apple может позволить взимать комиссию в 30% с оборота всех приложений в App Store, включая продажи внутри приложений и премиальные услуги, указано в документе. В Telegram считают, что Apple должна «позволить пользователям иметь возможность загружать программное обеспечение не только из App Store».