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Telegram подал антимонопольную жалобу на App Store в Еврокомиссию

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Мессенджер Telegram подал официальную антимонопольную жалобу в Еврокомиссию на Apple по факту возможных нарушений правил конкуренции в работе App Store, сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на текст жалобы.

В жалобе говорится, что благодаря своей «монополистической мощи» Apple сдерживает инновации на рынке приложений. В качестве примера Telegram привел ситуацию 2016 г., когда мессенджер вынужденно отказался от запуска игровой платформы из-за нарушений правил App Store. По той же причине Apple может позволить взимать комиссию в 30% с оборота всех приложений в App Store, включая продажи внутри приложений и премиальные услуги, указано в документе. В Telegram считают, что Apple должна «позволить пользователям иметь возможность загружать программное обеспечение не только из App Store».

В июне исполнительный вице-президент Еврокомиссии Маргрет Вестагер объявила о двух антимонопольных расследованиях в отношении Apple, одно из них касалось App Store, другое – Apple Pay. Ранее создатель Telegram Павел Дуров раскритиковал Apple, обвинив компанию в злоупотреблении полномочиями на рынке и «уничтожении» стартапов. Разработчик утверждал, что Apple не вкладывает в создание сторонних приложений на своей платформе никаких средств, при этом гарантированно получает 30% от их оборота.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных