Telegram подал антимонопольную жалобу на App Store в Еврокомиссию
Мессенджер Telegram подал официальную антимонопольную жалобу в Еврокомиссию на Apple по факту возможных нарушений правил конкуренции в работе App Store, сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на текст жалобы.
В жалобе говорится, что благодаря своей «монополистической мощи» Apple сдерживает инновации на рынке приложений. В качестве примера Telegram привел ситуацию 2016 г., когда мессенджер вынужденно отказался от запуска игровой платформы из-за нарушений правил App Store. По той же причине Apple может позволить взимать комиссию в 30% с оборота всех приложений в App Store, включая продажи внутри приложений и премиальные услуги, указано в документе. В Telegram считают, что Apple должна «позволить пользователям иметь возможность загружать программное обеспечение не только из App Store».
В июне исполнительный вице-президент Еврокомиссии Маргрет Вестагер объявила о двух антимонопольных расследованиях в отношении Apple, одно из них касалось App Store, другое – Apple Pay. Ранее создатель Telegram Павел Дуров раскритиковал Apple, обвинив компанию в злоупотреблении полномочиями на рынке и «уничтожении» стартапов. Разработчик утверждал, что Apple не вкладывает в создание сторонних приложений на своей платформе никаких средств, при этом гарантированно получает 30% от их оборота.