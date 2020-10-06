Hyundai планирует выпустить линейку летающих автомобилей к 2028 году
Южнокорейский автопроизводитель Hyundai планирует к 2028 г. выпустить полную линейку летающих автомобилей, которые будут перемещаться в городской среде по зигзагообразной траектории, сообщает Bloomberg со ссылкой на руководителя подразделения городского воздушного транспорта Hyundai Motor Шина Чжэвона.
Чжэвон рассказал, что сейчас Hyundai занимается разработкой пяти-шестиместных автомобилей для перемещений в мегаполисах, а также более крупных машин для перелетов между городами. «Люди, которые постоянно находятся в пробке на дороге, поймут, насколько удобно передвигаться с помощью летательных аппаратов. Именно тогда мы увидим резкий рост спроса», — заявил глава подразделения.
По словам Чжэвона, некоторые летающие автомобили могут быть запущены уже в 2023 г., однако Hyundai нацелен именно на 2028 г., когда для подобного транспорта будет создана подходящая инфраструктура. Например, необходимо решить вопрос о лицензировании пилотов таких машин и составить новые правила движения, чтобы летающие автомобили не мешали самолетам и вертолетам.
Ранее, в начале 2020 г., на выставке Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе Hyundai совместно с Uber представил концепт летающего автомобиля. Предполагается, что сначала они будут управляться людьми, а к 2035 г. станут полностью беспилотными.