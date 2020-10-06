Hyundai планирует выпустить линейку летающих автомобилей к 2028 году

По словам Чжэвона, некоторые летающие автомобили могут быть запущены уже в 2023 г., однако Hyundai нацелен именно на 2028 г., когда для подобного транспорта будет создана подходящая инфраструктура. Например, необходимо решить вопрос о лицензировании пилотов таких машин и составить новые правила движения, чтобы летающие автомобили не мешали самолетам и вертолетам.