Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Технологии

Hyundai планирует выпустить линейку летающих автомобилей к 2028 году

Ведомости

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai планирует к 2028 г. выпустить полную линейку летающих автомобилей, которые будут перемещаться в городской среде по зигзагообразной траектории, сообщает Bloomberg со ссылкой на руководителя подразделения городского воздушного транспорта Hyundai Motor Шина Чжэвона.

Чжэвон рассказал, что сейчас Hyundai занимается разработкой пяти-шестиместных автомобилей для перемещений в мегаполисах, а также более крупных машин для перелетов между городами. «Люди, которые постоянно находятся в пробке на дороге, поймут, насколько удобно передвигаться с помощью летательных аппаратов. Именно тогда мы увидим резкий рост спроса», — заявил глава подразделения.

По словам Чжэвона, некоторые летающие автомобили могут быть запущены уже в 2023 г., однако Hyundai нацелен именно на 2028 г., когда для подобного транспорта будет создана подходящая инфраструктура. Например, необходимо решить вопрос о лицензировании пилотов таких машин и составить новые правила движения, чтобы летающие автомобили не мешали самолетам и вертолетам.

Ранее, в начале 2020 г., на выставке Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе Hyundai совместно с Uber представил концепт летающего автомобиля. Предполагается, что сначала они будут управляться людьми, а к 2035 г. станут полностью беспилотными.

Ранее по теме: Airbus представил три дизайна самолетов с водородным двигателем

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных