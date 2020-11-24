Сроки по установке российского софта на смартфоны перенесут на 1 апреля

«Мы ждали выхода постановления правительства, если бы его выпустили раньше, переносить сроки не пришлось бы, но сейчас ясно, что в оставшееся до 1 января время участники рынка не успеют подготовиться», — приводит слова депутата издание. Жигарев также отметил, что сейчас проходят консультации с правительством на тему штрафов за несоблюдение требования закона. К апрелю этот вопрос должен быть решен, подчеркнул он.