Сроки по установке российского софта на смартфоны перенесут на 1 апреля
Срок вступления в силу закона, согласно которому на все продаваемые в России смартфоны, планшеты, компьютеры и Smart TV нужно в обязательном порядке предустанавливать российские программы, перенесут с 1 января на 1 апреля 2021 г., сообщает РБК со ссылкой на автора инициативы, депутата Госдумы и председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергея Жигарева.
«Мы ждали выхода постановления правительства, если бы его выпустили раньше, переносить сроки не пришлось бы, но сейчас ясно, что в оставшееся до 1 января время участники рынка не успеют подготовиться», — приводит слова депутата издание. Жигарев также отметил, что сейчас проходят консультации с правительством на тему штрафов за несоблюдение требования закона. К апрелю этот вопрос должен быть решен, подчеркнул он.
Ранее предполагалось, что такой закон вступит в силу 1 июля 2020 г. Однако срок перенесли на 1 января 2021 г. в связи с пандемией коронавируса после обращения к премьер-министру Михаилу Мишустину Ассоциации продавцов и производителей электроники РАТЭК.
Правительство опубликовало постановление о предустановке отечественных программ на технику россиян вчера, 23 ноября. В соответствии с документом, на смартфоны и планшеты будут загружать минимум 17 приложений, на компьютеры — три, на Smart TV — четыре. При этом в тексте регламентирован только вид программ. Точный список названий обязано сформировать Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.