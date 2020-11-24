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Сроки по установке российского софта на смартфоны перенесут на 1 апреля

Ведомости

Срок вступления в силу закона, согласно которому на все продаваемые в России смартфоны, планшеты, компьютеры и Smart TV нужно в обязательном порядке предустанавливать российские программы, перенесут с 1 января на 1 апреля 2021 г., сообщает РБК со ссылкой на автора инициативы, депутата Госдумы и председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергея Жигарева.

«Мы ждали выхода постановления правительства, если бы его выпустили раньше, переносить сроки не пришлось бы, но сейчас ясно, что в оставшееся до 1 января время участники рынка не успеют подготовиться», — приводит слова депутата издание. Жигарев также отметил, что сейчас проходят консультации с правительством на тему штрафов за несоблюдение требования закона. К апрелю этот вопрос должен быть решен, подчеркнул он.

Ранее предполагалось, что такой закон вступит в силу 1 июля 2020 г. Однако срок перенесли на 1 января 2021 г. в связи с пандемией коронавируса после обращения к премьер-министру Михаилу Мишустину Ассоциации продавцов и производителей электроники РАТЭК.  

Правительство опубликовало постановление о предустановке отечественных программ на технику россиян вчера, 23 ноября. В соответствии с документом, на смартфоны и планшеты будут загружать минимум 17 приложений, на компьютеры — три, на Smart TV — четыре. При этом в тексте регламентирован только вид программ. Точный список названий обязано сформировать Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

Ранее по теме: Власти обязали производителей гаджетов предустанавливать российские приложения

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных