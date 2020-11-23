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На смартфоны в России будут предустанавливать не менее 17 отечественных программ

Ведомости

Правительство России утвердило перечень российских программ, которые должны в обязательном порядке устанавливаться на смартфоны, компьютеры и Smart TV перед продажей в стране. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, на смартфоны будут предустанавливаться программы из 16 классов:

— Браузеры;

— Поисковая система;

— Картографические и навигационные системы;

— Программы для доступа к облачным сервисам хранения данных;

— Программы электронной почты; 

— Мессенджеры;

— Голосовой помощник;

— Новостной агрегатор;

— Программа для доступа к онлайн-трансляциям и пользовательскому контенту;

— Социальные сети (две);

— Аудиовизуальные сервисы (не более 10);

— Программа для доступа к национальной платежной системе «Мир»;

— «Госуслуги»;

— Офисное ПО;

— Антивирусы;

— Программы для доступа к ресурсам, которые Минцифры включит в перечень «социально значимых отечественных интернет-сервисов», включая программы, «быстро набирающие популярность».

На каждую из категорий предусмотрена одна программа. Исключение составляют социальные сети — их будет две, и аудиовизуальные сервисы, которых может быть не более десяти.

Сформировать точный перечень необходимых программ до 1 декабря этого года обязано Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры). Как уточняется в документе, при составлении списка ведомство будет исходить из популярности приложений. Предполагается, что число пользователей каждого из них не должно быть не меньше 500 000. Нововведение вступит в силу с начала 2021 г.

Устанавливать программы будут как сами изготовители устройств, так и поставщики и продавцы. Они могут или сразу загрузить приложения на смартфоны, или разместить их иконки, при клике на которые программы загрузятся. Еще один вариант — появление диалогового окна для загрузки при первом включении гаджета, пропустить которое будет нельзя.

При этом на компьютеры будут в обязательном порядке устанавливаться российский браузер, офисное ПО и антивирус. На Smart TV — браузер, поисковая система, социальная сеть и аудиовизуальный сервис.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных