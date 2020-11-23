На смартфоны в России будут предустанавливать не менее 17 отечественных программ
Правительство России утвердило перечень российских программ, которые должны в обязательном порядке устанавливаться на смартфоны, компьютеры и Smart TV перед продажей в стране. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Так, на смартфоны будут предустанавливаться программы из 16 классов:
— Браузеры;
— Поисковая система;
— Картографические и навигационные системы;
— Программы для доступа к облачным сервисам хранения данных;
— Программы электронной почты;
— Мессенджеры;
— Голосовой помощник;
— Новостной агрегатор;
— Программа для доступа к онлайн-трансляциям и пользовательскому контенту;
— Социальные сети (две);
— Аудиовизуальные сервисы (не более 10);
— Программа для доступа к национальной платежной системе «Мир»;
— «Госуслуги»;
— Офисное ПО;
— Антивирусы;
— Программы для доступа к ресурсам, которые Минцифры включит в перечень «социально значимых отечественных интернет-сервисов», включая программы, «быстро набирающие популярность».
На каждую из категорий предусмотрена одна программа. Исключение составляют социальные сети — их будет две, и аудиовизуальные сервисы, которых может быть не более десяти.
Сформировать точный перечень необходимых программ до 1 декабря этого года обязано Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры). Как уточняется в документе, при составлении списка ведомство будет исходить из популярности приложений. Предполагается, что число пользователей каждого из них не должно быть не меньше 500 000. Нововведение вступит в силу с начала 2021 г.
Устанавливать программы будут как сами изготовители устройств, так и поставщики и продавцы. Они могут или сразу загрузить приложения на смартфоны, или разместить их иконки, при клике на которые программы загрузятся. Еще один вариант — появление диалогового окна для загрузки при первом включении гаджета, пропустить которое будет нельзя.
При этом на компьютеры будут в обязательном порядке устанавливаться российский браузер, офисное ПО и антивирус. На Smart TV — браузер, поисковая система, социальная сеть и аудиовизуальный сервис.