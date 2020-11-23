На смартфоны в России будут предустанавливать не менее 17 отечественных программ

Сформировать точный перечень необходимых программ до 1 декабря этого года обязано Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры). Как уточняется в документе, при составлении списка ведомство будет исходить из популярности приложений. Предполагается, что число пользователей каждого из них не должно быть не меньше 500 000. Нововведение вступит в силу с начала 2021 г.