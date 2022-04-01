«Коммерсантъ» узнал о заморозке проекта по цифровизации российских тюрем
Проект цифровизации Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) стоимостью 22,5 млрд руб., в рамках которого планировалось установить в тюрьмах видеонаблюдение с системой распознавания лиц, был заморожен, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. По данным издания, деньги на проект не выделили из-за смены главы ведомства.
Во ФСИН не ответили на запрос издания. В Минцифры сообщили, что в 2021 г. выделили 749,6 млн руб. на проведение пилотного проекта в 15 учреждениях службы по запуску программно-аппаратных комплексов для создаваемых государственных информационных систем ФСИН. Однако в ноябре прошлого года служба вернула деньги из-за якобы высоких рисков проектов.
Заниматься цифровизацией ФСИН должен был АО ОПК (структура «Росэлектроники», которая входит в «Ростех»). В «Росэлектронике» не ответили на вопросы о нынешнем состоянии проекта. В компании заявили, что готовы прнять участие в нем «в случае возникновения потребности заказчика».
Согласно проекту цифровизации, к 2023 г. 380 учреждений ФСИН должны были перейти на электронный документооборот, создать цифровые профили заключенных и запустить системы электронного менеджмента. Технологии планировалось объединить в единую информационную систему. Однако антироссийские санкции могут осложнить этот процесс, отметило издание.
В аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко изданию сообщили, что ведомствам поручили изменить планы цифровой трансформации, «исходя из приоритетных текущих задач в условиях санкций, а также обеспечить перераспределение средств на эти направления».
По мнению источника издания на рынке, власти не откажутся от планов по цифровизации, их секвестируют более чем на 30%, однако целевые показатели не снизят. У планов по цифровизации также есть проблема в кадрах: у нескольких высокопоставленных чиновников есть вопросы к квалификации руководителей цифровой трансформации ведомств.