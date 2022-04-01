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Технологии

«Коммерсантъ» узнал о заморозке проекта по цифровизации российских тюрем

Ведомости

Проект цифровизации Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) стоимостью 22,5 млрд руб., в рамках которого планировалось установить в тюрьмах видеонаблюдение с системой распознавания лиц, был заморожен, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. По данным издания, деньги на проект не выделили из-за смены главы ведомства.

Во ФСИН не ответили на запрос издания. В Минцифры сообщили, что в 2021 г. выделили 749,6 млн руб. на проведение пилотного проекта в 15 учреждениях службы по запуску программно-аппаратных комплексов для создаваемых государственных информационных систем ФСИН. Однако в ноябре прошлого года служба вернула деньги из-за якобы высоких рисков проектов. 

Заниматься цифровизацией ФСИН должен был АО ОПК (структура «Росэлектроники», которая входит в «Ростех»). В «Росэлектронике» не ответили на вопросы о нынешнем состоянии проекта. В компании заявили, что готовы прнять участие в нем «в случае возникновения потребности заказчика». 

Согласно проекту цифровизации, к 2023 г. 380 учреждений ФСИН должны были перейти на электронный документооборот, создать цифровые профили заключенных и запустить системы электронного менеджмента. Технологии планировалось объединить в единую информационную систему. Однако антироссийские санкции могут осложнить этот процесс, отметило издание.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко изданию сообщили, что ведомствам поручили изменить планы цифровой трансформации, «исходя из приоритетных текущих задач в условиях санкций, а также обеспечить перераспределение средств на эти направления».

По мнению источника издания на рынке, власти не откажутся от планов по цифровизации, их секвестируют более чем на 30%, однако целевые показатели не снизят. У планов по цифровизации также есть проблема в кадрах: у нескольких высокопоставленных чиновников есть вопросы к квалификации руководителей цифровой трансформации ведомств. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных