«Коммерсантъ» узнал о заморозке проекта по цифровизации российских тюрем

По мнению источника издания на рынке, власти не откажутся от планов по цифровизации, их секвестируют более чем на 30%, однако целевые показатели не снизят. У планов по цифровизации также есть проблема в кадрах: у нескольких высокопоставленных чиновников есть вопросы к квалификации руководителей цифровой трансформации ведомств.