«Яндекс» запустил домашнее видеонаблюдение
«Яндекс» запустил функцию домашнего видеонаблюдения в приложении «Умный дом с Алисой», об этом сообщили в пресс-службе компании.
«Сейчас мы работаем с камерами "Ростелекома", Ivideon и некоторыми другими. Камеры будут и дальше интегрироваться в «умный дом», — сказал руководитель направления «умного дома» в «Яндексе» Марат Мавлютов.
«Умный дом» объединяет несколько устройств, которые могут управляться голосовым помощником. В частности, с помощью голосовой команды можно включить чайник, зажечь свет, опустить шторы и выбрать фильм. Изображение с камер видеонаблюдения можно транслировать на другие «умные» устройства «Яндекса».
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