«Яндекс» запустил домашнее видеонаблюдение

«Умный дом» объединяет несколько устройств, которые могут управляться голосовым помощником. В частности, с помощью голосовой команды можно включить чайник, зажечь свет, опустить шторы и выбрать фильм. Изображение с камер видеонаблюдения можно транслировать на другие «умные» устройства «Яндекса».