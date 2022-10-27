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«Яндекс» запустил домашнее видеонаблюдение

Ведомости

«Яндекс» запустил функцию домашнего видеонаблюдения в приложении «Умный дом с Алисой», об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Сейчас мы работаем с камерами "Ростелекома", Ivideon и некоторыми другими. Камеры будут и дальше интегрироваться в «умный дом», — сказал руководитель направления «умного дома» в «Яндексе» Марат Мавлютов.

«Умный дом» объединяет несколько устройств, которые могут управляться голосовым помощником. В частности, с помощью голосовой команды можно включить чайник, зажечь свет, опустить шторы и выбрать фильм. Изображение с камер видеонаблюдения можно транслировать на другие «умные» устройства «Яндекса».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных