«Яндекс» выпустит телевизоры с «Алисой»
«Яндекс» представил модельный ряд умных телевизоров с поддержкой голосового помощника «Алисы», об этом сообщили в пресс-службе IT-компании. Уточняется, что управлять устройством можно при помощи голоса через пульт или через «Яндекс.Станции».
«Умный телевизор рекомендует фильмы и сериалы, основываясь на вкусах пользователя. Внутри живет Алиса со всеми ее привычными функциями, она помогает управлять устройством с помощью голосовых команд», — сказано в сообщении.
Модельный ряд умных телевизоров состоит из шести устройств, два из которых станут доступны уже 8 ноября. Остальные будут выпущены в продажу в первом полугодии 2023 г.
Первая умная колонка с «Алисой» — «Яндекс.Станция» — вышла в 2018 г. Через год появилась более компактная «Станция мини», а в ноябре 2020 г. компания представила «Станцию макс». Сейчас «Алиса» есть также в умных колонках JBL, LG XBOOM, Elary SmartBeat и др. С «Алисой» можно поговорить, она умеет отвечать на вопросы, ставить музыку, заводить будильник.
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