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«Яндекс» выпустит телевизоры с «Алисой»

Ведомости

«Яндекс» представил модельный ряд умных телевизоров с поддержкой голосового помощника «Алисы», об этом сообщили в пресс-службе IT-компании. Уточняется, что управлять устройством можно при помощи голоса через пульт или через «Яндекс.Станции». 

«Умный телевизор рекомендует фильмы и сериалы, основываясь на вкусах пользователя. Внутри живет Алиса со всеми ее привычными функциями, она помогает управлять устройством с помощью голосовых команд», — сказано в сообщении.

Модельный ряд умных телевизоров состоит из шести устройств, два из которых станут доступны уже 8 ноября. Остальные будут выпущены в продажу в первом полугодии 2023 г.

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Первая умная колонка с «Алисой» — «Яндекс.Станция» — вышла в 2018 г. Через год появилась более компактная «Станция мини», а в ноябре 2020 г. компания представила «Станцию макс». Сейчас «Алиса» есть также в умных колонках JBL, LG XBOOM, Elary SmartBeat и др. С «Алисой» можно поговорить, она умеет отвечать на вопросы, ставить музыку, заводить будильник.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных