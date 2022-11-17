В «Роскосмосе» сообщили о переносе первого старта корабля «Орел» на 2025 год

Ранее ожидалось, что испытания космического корабля «Орел» начнутся в 2023 г. В феврале 2022 г. на тот момент действующий глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация определилась с графиком испытаний вышеупомянутого корабля. В 2023 г. планировалось начать тестирование системы аварийного спасения на стартовом комплексе, затем приступить к испытаниям системы спасения корабля при выведении на ракете-носителе. В планах также было предусмотрено четыре сброса возвращаемого аппарата корабля с вертолета для тестирования системы приземления. В декабре прошлого года Рогозин заявил, что при первом тестовом запуске ракеты-носителя «Ангара» с космодрома Восточный в декабре 2023 г. в качестве полезной нагрузки будет использован макет нового корабля «Орел», а не его готовая версия.