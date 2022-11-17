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В «Роскосмосе» сообщили о переносе первого старта корабля «Орел» на 2025 год

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Первый старт российского пилотируемого космического корабля «Орел» перенесен с 2023 г. на 2025 г., сообщил исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» по пилотируемым программам Сергей Крикалев, пишет «Интерфакс».

«Планирующийся год запуска на самом деле был 2023 г., то есть следующий, но по текущей ситуации, наверное, раньше 2025 г. старта корабля не будет», — заявил Крикалев во время встречи со студентами в Балтийском государственном техническом университете «Военмех». Перенос связан «не столько с кораблем, сколько с созданием наземных средств испытания», отметил он.

Ранее ожидалось, что испытания космического корабля «Орел» начнутся в 2023 г. В феврале 2022 г. на тот момент действующий глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация определилась с графиком испытаний вышеупомянутого корабля. В 2023 г. планировалось начать тестирование системы аварийного спасения на стартовом комплексе, затем приступить к испытаниям системы спасения корабля при выведении на ракете-носителе. В планах также было предусмотрено четыре сброса возвращаемого аппарата корабля с вертолета для тестирования системы приземления. В декабре прошлого года Рогозин заявил, что при первом тестовом запуске ракеты-носителя «Ангара» с космодрома Восточный в декабре 2023 г. в качестве полезной нагрузки будет использован макет нового корабля «Орел», а не его готовая версия.

Российский космический корабль «Орел» предназначен для доставки людей и грузов на космические станции на околоземной орбите. Этот корабль является одним из основных элементов существующей концепции освоения Луны. Экипаж корабля составит до четырех человек. В режиме автономного полета корабль сможет находиться до 30 суток, при полете в составе орбитальной станции — до года. Разработка российского корабля «Орел» идет в рамках опытно-конструкторской работы «Федерация».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных