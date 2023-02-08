Ракова рассказала о росте популярности онлайн-заявлений на регистрацию брака
Больше 70% московских пар с начала 2023 г. подали заявления на регистрацию брака через интернет, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на портале мэра города.
«Мы много работаем над тем, чтобы регистрация брака в Москве была комфортной и удобной на всех этапах, начиная от подачи заявления. На 2023 г. более 70% пар подают заявления на регистрацию брака онлайн. По сравнению с 2019 г. доля онлайн-заявлений выросла более чем вдвое», – рассказала заммэра.
В этом году уже было подано более 20 000 новых заявлений, 15% из которых – на выездные локации, отметила Ракова. Также она добавила, что свыше 30% заявлений были поданы на летний сезон – около 8000 пар.
24 января на официальном сайте мэра Москвы сообщили о рекордном количестве браков в 2022 г. за последние 105 лет, – более 100 000 зарегистрированных пар.