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Ракова рассказала о росте популярности онлайн-заявлений на регистрацию брака

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Больше 70% московских пар с начала 2023 г. подали заявления на регистрацию брака через интернет, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на портале мэра города.

«Мы много работаем над тем, чтобы регистрация брака в Москве была комфортной и удобной на всех этапах, начиная от подачи заявления. На 2023 г. более 70% пар подают заявления на регистрацию брака онлайн. По сравнению с 2019 г. доля онлайн-заявлений выросла более чем вдвое», – рассказала заммэра.

В этом году уже было подано более 20 000 новых заявлений, 15% из которых – на выездные локации, отметила Ракова. Также она добавила, что свыше 30% заявлений были поданы на летний сезон – около 8000 пар.

24 января на официальном сайте мэра Москвы сообщили о рекордном количестве браков в 2022 г. за последние 105 лет, – более 100 000 зарегистрированных пар.

Ранее по теме: В Москве зарегистрировали рекордные 98 000 браков за год

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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