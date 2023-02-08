Ракова рассказала о росте популярности онлайн-заявлений на регистрацию брака

«Мы много работаем над тем, чтобы регистрация брака в Москве была комфортной и удобной на всех этапах, начиная от подачи заявления. На 2023 г. более 70% пар подают заявления на регистрацию брака онлайн. По сравнению с 2019 г. доля онлайн-заявлений выросла более чем вдвое», – рассказала заммэра.