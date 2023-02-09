VK Play запустила инвестиционное подразделение
VK Play запустила инвестиционное подразделение «VK Play Инвестиции», которое будет поддерживать команды разработчиков в России и инвестировать в студии, создающие проекты для компьютеров и мобильных устройств, сообщила пресс-служба компании.
«На развитие российских разработчиков выделено 300 млн руб. в 2023 г.», – следует из пресс-релиза.
В VK Play сообщили, что руководителем данного направления стал Евгений Полотнянко. Летом 2019 г. его назначили руководителем игровой платформы «Одноклассников». В пресс-релизе компании уточняется, что у разработчиков есть возможность обратиться в инвестиционное подразделение с заявкой как на финансирование разработки продукта, так и за инвестициями на маркетинг для уже готовых игр.
«VK Play Инвестиции» рассматривает проекты, которые направлены на широкую целевую аудиторию, и работают по бизнес-моделям premium и free-to-play», – уточняется в пресс-релизе. Для того чтобы подать заявку на получение инвестиций, необходимо наличие прототипа или ранней версии проекта, доступной для теста. Также основная часть команды и юрлицо должны находиться в России, заявили в компании.
Из сообщения также следует, что проекты, получившие финансирование от инвестиционного подразделения, будут опубликованы на особых условиях в игровом каталоге VK Play и RuStore.