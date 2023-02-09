VK Play запустила инвестиционное подразделение

В VK Play сообщили, что руководителем данного направления стал Евгений Полотнянко. Летом 2019 г. его назначили руководителем игровой платформы «Одноклассников». В пресс-релизе компании уточняется, что у разработчиков есть возможность обратиться в инвестиционное подразделение с заявкой как на финансирование разработки продукта, так и за инвестициями на маркетинг для уже готовых игр.