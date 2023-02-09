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VK Play запустила инвестиционное подразделение

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VK Play запустила инвестиционное подразделение «VK Play Инвестиции», которое будет поддерживать команды разработчиков в России и инвестировать в студии, создающие проекты для компьютеров и мобильных устройств, сообщила пресс-служба компании.

«На развитие российских разработчиков выделено 300 млн руб. в 2023 г.», – следует из пресс-релиза.

В VK Play сообщили, что руководителем данного направления стал Евгений Полотнянко. Летом 2019 г. его назначили руководителем игровой платформы «Одноклассников». В пресс-релизе компании уточняется, что у разработчиков есть возможность обратиться в инвестиционное подразделение с заявкой как на финансирование разработки продукта, так и за инвестициями на маркетинг для уже готовых игр.

«VK Play Инвестиции» рассматривает проекты, которые направлены на широкую целевую аудиторию, и работают по бизнес-моделям premium и free-to-play», – уточняется в пресс-релизе. Для того чтобы подать заявку на получение инвестиций, необходимо наличие прототипа или ранней версии проекта, доступной для теста. Также основная часть команды и юрлицо должны находиться в России, заявили в компании.

Из сообщения также следует, что проекты, получившие финансирование от инвестиционного подразделения, будут опубликованы на особых условиях в игровом каталоге VK Play и RuStore.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных