Система блокировки звонков с подменных номеров заработает в этом году

«В настоящий момент к системе подключены четыре крупных оператора связи, верификация вызовов у них уже проводится – это порядка 80%. <...> Система должна до конца года или в I квартале следующего года заработать уже полноценно – звонков с подменой номера технологически не должно быть больше в РФ», – заявил директор центра Сергей Хуторцев на форуме «Кибербезопасность в финансах» в Екатеринбурге.