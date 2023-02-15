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Система блокировки звонков с подменных номеров заработает в этом году

Ведомости

Система блокировки звонков с подменных номеров «Антифрод» полностью заработает в России до конца этого года, заявили в подведомственном Роскомнадзору Центре мониторинга и управления сетью связи общего пользования, пишет ТАСС.

«В настоящий момент к системе подключены четыре крупных оператора связи, верификация вызовов у них уже проводится – это порядка 80%. <...> Система должна до конца года или в I квартале следующего года заработать уже полноценно – звонков с подменой номера технологически не должно быть больше в РФ», – заявил директор центра Сергей Хуторцев на форуме «Кибербезопасность в финансах» в Екатеринбурге.

«Антифрод» – система, позволяющая выявлять настоящий номер абонента. «Происходит кросс-запрос вызывающему оператору связи. Если вызов идет без подмены номера, вызываемый оператор связи пропускает этот звонок», – пояснил директор. Он добавил, что планируется также предоставление информации о системе дружественным странам.

В январе источники в подведомственном Роскомнадзору Главном радиочастотным центре (ГРЧЦ) сообщили «Ведомостям», что в России станет доступна единая платформа верификации телефонных вызовов (ЕПВВ) «Антифрод». Тогда представитель ГРЧЦ рассказал, что к системе уже подключены «Мегафон», «Вымпелком» и МТС.

Летом 2021 г. Общероссийский народный фронт (ОНФ) обратился к министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву с просьбой ввести уголовную ответственность за организацию сервиса по подмене телефонных номеров. С похожей инициативой тогда выступил и Центробанк.

Отдельного уголовного наказания за мошенничество с подменой номера в России нет, но в МВД отметили, что в июле 2021 г. был опубликован федеральный закон, вносящий изменения в закон «О связи». Согласно ему, оператор связи обязан передавать абонентский номер или уникальный код идентификации в неизменном виде. В случае его невыполнения предусматривается административная ответственность.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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