Система блокировки звонков с подменных номеров заработает в этом году
Система блокировки звонков с подменных номеров «Антифрод» полностью заработает в России до конца этого года, заявили в подведомственном Роскомнадзору Центре мониторинга и управления сетью связи общего пользования, пишет ТАСС.
«В настоящий момент к системе подключены четыре крупных оператора связи, верификация вызовов у них уже проводится – это порядка 80%. <...> Система должна до конца года или в I квартале следующего года заработать уже полноценно – звонков с подменой номера технологически не должно быть больше в РФ», – заявил директор центра Сергей Хуторцев на форуме «Кибербезопасность в финансах» в Екатеринбурге.
«Антифрод» – система, позволяющая выявлять настоящий номер абонента. «Происходит кросс-запрос вызывающему оператору связи. Если вызов идет без подмены номера, вызываемый оператор связи пропускает этот звонок», – пояснил директор. Он добавил, что планируется также предоставление информации о системе дружественным странам.
В январе источники в подведомственном Роскомнадзору Главном радиочастотным центре (ГРЧЦ) сообщили «Ведомостям», что в России станет доступна единая платформа верификации телефонных вызовов (ЕПВВ) «Антифрод». Тогда представитель ГРЧЦ рассказал, что к системе уже подключены «Мегафон», «Вымпелком» и МТС.
Летом 2021 г. Общероссийский народный фронт (ОНФ) обратился к министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву с просьбой ввести уголовную ответственность за организацию сервиса по подмене телефонных номеров. С похожей инициативой тогда выступил и Центробанк.
Отдельного уголовного наказания за мошенничество с подменой номера в России нет, но в МВД отметили, что в июле 2021 г. был опубликован федеральный закон, вносящий изменения в закон «О связи». Согласно ему, оператор связи обязан передавать абонентский номер или уникальный код идентификации в неизменном виде. В случае его невыполнения предусматривается административная ответственность.