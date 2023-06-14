WhatsApp начал тестировать функцию отправки видеосообщений
В бета-версии мессенджера WhatsApp (принадлежат компании Meta – признана экстремистской и запрещена в РФ) появилась функция отправки видеосообщений. Об этом сообщил портал WABatInfo.
«WhatsApp представляет новую функцию видеосообщений в последних бета-обновлениях для iOS и Android, которая дает возможность делиться короткими видеороликами продолжительностью до 60 секунд», – сказано в сообщении.
Уточняется, что пока эта опция доступна только ограниченному числу бета-тестеров, но в ближайшие недели станет доступна широкому кругу пользователей.
8 июня WhatsApp официально представил функцию каналов внутри мессенджера. Администраторы каналов смогут публиковать сообщения, фото, видео, стикеры и опросы. У подписчиков есть возможность только просматривать контент. Сейчас каналы доступны некоторым организациям и СМИ в Колумбии и Сингапуре, а в ближайшие месяцы они появятся во всех регионах. Создать канал сможет любой пользователь.