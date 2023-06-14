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WhatsApp начал тестировать функцию отправки видеосообщений

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В бета-версии мессенджера WhatsApp (принадлежат компании Meta – признана экстремистской и запрещена в РФ) появилась функция отправки видеосообщений. Об этом сообщил портал WABatInfo.

«WhatsApp представляет новую функцию видеосообщений в последних бета-обновлениях для iOS и Android, которая дает возможность делиться короткими видеороликами продолжительностью до 60 секунд», – сказано в сообщении.

Уточняется, что пока эта опция доступна только ограниченному числу бета-тестеров, но в ближайшие недели станет доступна широкому кругу пользователей. 

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8 июня WhatsApp официально представил функцию каналов внутри мессенджера. Администраторы каналов смогут публиковать сообщения, фото, видео, стикеры и опросы. У подписчиков есть возможность только просматривать контент. Сейчас каналы доступны некоторым организациям и СМИ в Колумбии и Сингапуре, а в ближайшие месяцы они появятся во всех регионах. Создать канал сможет любой пользователь.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных