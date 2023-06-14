WhatsApp начал тестировать функцию отправки видеосообщений

8 июня WhatsApp официально представил функцию каналов внутри мессенджера. Администраторы каналов смогут публиковать сообщения, фото, видео, стикеры и опросы. У подписчиков есть возможность только просматривать контент. Сейчас каналы доступны некоторым организациям и СМИ в Колумбии и Сингапуре, а в ближайшие месяцы они появятся во всех регионах. Создать канал сможет любой пользователь.