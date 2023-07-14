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В Японии во время испытания двигателя взорвалась ракета-носитель Epsilon S

Ведомости

Твердотопливная ракета-носитель Epsilon S взорвалась в Японии во время испытаний двигателя второй ступени. Об этом сообщает агентство Jiji.

Инцидент произошел на полигоне Носиро в префектуре Акита в северной части страны. Причина взрыва не уточняется. По данным местного пожарного управления, пострадавших нет, пишет Jiji. К месту происшествия были направлены 11 пожарных машин, возгорание потушили примерно через полтора часа.

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Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA), разработавшее Epsilon S, ранее анонсировало 14 июля испытание второй ступени ракеты для проверки характеристик горения второй ступени и прочности изоляционного материала. Агентство пишет, что взрыв произошел спустя 57 секунд после начала испытания в 9:00 (03:00 мск).

Epsilon S – улучшенная версия ракеты Epsilon, разработанная JAXA совместно с авиастроительной корпорацией IHI. Первый запуск запланирован на 2024 г. Epsilon S представляет собой трехступенчатую твердотопливную ракету длиной около 27 м. Ее диаметр составляет 2,5 м, а грузоподъемность – от 590 до 700 кг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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