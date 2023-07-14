В Японии во время испытания двигателя взорвалась ракета-носитель Epsilon S

Epsilon S – улучшенная версия ракеты Epsilon, разработанная JAXA совместно с авиастроительной корпорацией IHI. Первый запуск запланирован на 2024 г. Epsilon S представляет собой трехступенчатую твердотопливную ракету длиной около 27 м. Ее диаметр составляет 2,5 м, а грузоподъемность – от 590 до 700 кг.