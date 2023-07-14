В Японии во время испытания двигателя взорвалась ракета-носитель Epsilon S
Твердотопливная ракета-носитель Epsilon S взорвалась в Японии во время испытаний двигателя второй ступени. Об этом сообщает агентство Jiji.
Инцидент произошел на полигоне Носиро в префектуре Акита в северной части страны. Причина взрыва не уточняется. По данным местного пожарного управления, пострадавших нет, пишет Jiji. К месту происшествия были направлены 11 пожарных машин, возгорание потушили примерно через полтора часа.
Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA), разработавшее Epsilon S, ранее анонсировало 14 июля испытание второй ступени ракеты для проверки характеристик горения второй ступени и прочности изоляционного материала. Агентство пишет, что взрыв произошел спустя 57 секунд после начала испытания в 9:00 (03:00 мск).
Epsilon S – улучшенная версия ракеты Epsilon, разработанная JAXA совместно с авиастроительной корпорацией IHI. Первый запуск запланирован на 2024 г. Epsilon S представляет собой трехступенчатую твердотопливную ракету длиной около 27 м. Ее диаметр составляет 2,5 м, а грузоподъемность – от 590 до 700 кг.