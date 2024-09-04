Роскомнадзор за август заблокировал более 4000 фишинговых сайтов

С начала 2024 г. хакеры стали активно атаковать российские промышленные компании с использованием вредоносного софта для кражи данных – стилера Meduza, писали «Ведомости». Этот софт распространяется в даркнете, а его разработчики ранее системно запрещали использовать его в России и странах СНГ.