Роскомнадзор за август заблокировал более 4000 фишинговых сайтов
Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования Роскомнадзора заблокировал более 4000 фишинговых сайтов за август, сообщили в ведомстве.
«Заблокировали 4135 фишинговых ресурсов и пять сайтов, на которых распространялось вредоносное программное обеспечение», – говорится в сообщении Роскомнадзора. Центр также отразил 197 DDoS-атак в отношении систем защищаемых субъектов, выявил и устранил 827 нарушений маршрутизации трафика.
В начале августа Минцифры сообщило о создании единой платформы для защиты граждан от злоумышленников. Согласно сообщению министерства, в платформе будут принимать участие правоохранительные органы, Банк России, финансовые организации, операторы связи и ведомства. Первый этап создания платформы планируется завершить к концу 2026 г.
С начала 2024 г. хакеры стали активно атаковать российские промышленные компании с использованием вредоносного софта для кражи данных – стилера Meduza, писали «Ведомости». Этот софт распространяется в даркнете, а его разработчики ранее системно запрещали использовать его в России и странах СНГ.