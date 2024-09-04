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Роскомнадзор за август заблокировал более 4000 фишинговых сайтов

Ведомости

Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования Роскомнадзора заблокировал более 4000 фишинговых сайтов за август, сообщили в ведомстве.

«Заблокировали 4135 фишинговых ресурсов и пять сайтов, на которых распространялось вредоносное программное обеспечение», – говорится в сообщении Роскомнадзора. Центр также отразил 197 DDoS-атак в отношении систем защищаемых субъектов, выявил и устранил 827 нарушений маршрутизации трафика.

В начале августа Минцифры сообщило о создании единой платформы для защиты граждан от злоумышленников. Согласно сообщению министерства, в платформе будут принимать участие правоохранительные органы, Банк России, финансовые организации, операторы связи и ведомства. Первый этап создания платформы планируется завершить к концу 2026 г.

С начала 2024 г. хакеры стали активно атаковать российские промышленные компании с использованием вредоносного софта для кражи данных – стилера Meduza, писали «Ведомости». Этот софт распространяется в даркнете, а его разработчики ранее системно запрещали использовать его в России и странах СНГ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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