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Хакеры приспособили российский стилер для атак на отечественную промышленность

Изначально злоумышленники вставили в программу блокировку ее использования в России и СНГ
Мария Арялина
Вредоносные программы тоже могут становиться объектами взлома/ Ведомости

С начала 2024 г. хакеры стали активно атаковать российские промышленные компании с использованием вредоносного софта для кражи данных – стилера Meduza. Этот софт распространяется в даркнете, а его разработчики ранее системно запрещали использовать его в России и странах СНГ. Этот факт «Ведомостям» подтвердили представители компаний – разработчиков решений по информационной безопасности (ИБ) BI.Zone, F.A.C.C.T. и «Лаборатория Касперского».

Неизвестно, кто был разработчиком Meduza, но обычно такие территориальные ограничения хакеры выставляют на тот регион, где они сами и находятся, поясняет руководитель BI.Zone Threat Intelligence Олег Скулкин. «Они рассчитывают, что их будет сложнее вычислить и привлечь к ответственности, если их софт не будет применяться против местных компаний», – добавил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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