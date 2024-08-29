Хакеры приспособили российский стилер для атак на отечественную промышленность

Хакеры приспособили российский стилер для атак на отечественную промышленностьИзначально злоумышленники вставили в программу блокировку ее использования в России и СНГ
С начала 2024 г. хакеры стали активно атаковать российские промышленные компании с использованием вредоносного софта для кражи данных – стилера Meduza. Этот софт распространяется в даркнете, а его разработчики ранее системно запрещали использовать его в России и странах СНГ. Этот факт «Ведомостям» подтвердили представители компаний – разработчиков решений по информационной безопасности (ИБ) BI.Zone, F.A.C.C.T. и «Лаборатория Касперского».
Неизвестно, кто был разработчиком Meduza, но обычно такие территориальные ограничения хакеры выставляют на тот регион, где они сами и находятся, поясняет руководитель BI.Zone Threat Intelligence Олег Скулкин. «Они рассчитывают, что их будет сложнее вычислить и привлечь к ответственности, если их софт не будет применяться против местных компаний», – добавил он.