Хакеры приспособили российский стилер для атак на отечественную промышленность

Неизвестно, кто был разработчиком Meduza, но обычно такие территориальные ограничения хакеры выставляют на тот регион, где они сами и находятся, поясняет руководитель BI.Zone Threat Intelligence Олег Скулкин. «Они рассчитывают, что их будет сложнее вычислить и привлечь к ответственности, если их софт не будет применяться против местных компаний», – добавил он.